Tüp fiyatlarına dev indirim! 31 Mart'a kadar geçerli olacak hemen bakın

Tüp fiyatları son dönemlerde sürekli zam haberleri ile gündeme geliyor. Bugün tüp fiyatlarına yeni güncelleme yapıldı. 6 Mart 2023 mutfak tüpü fiyatları yeniden duyuruldu. Sürekli yükselen tüp fiyatlarına yeniden zam mı geldi sorusunun yanıtı da merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Mart güncel mutfak tüpü fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart tüp fiyatları listesi...

6 MART GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Mutfak tüpü kullanan vatandaşlar son dönemlerde gelen zamlara İsyan etmeye devam ediyor. Hemen hemen her evde kullanılan tüp fiyatları akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara göre sürekli değişiyor. Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda yapılan artış mutfak tüpünü de olumsuz etkiledi. Zam yağmuruna tutulan mutfak tüpü fiyatları bir kez daha güncellendi. Şu anda cep yakan tüp fiyatları vatandaşlar tarafından da merak ediliyor.

MART AYINDA TÜP FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Mart güncel akaryakıt fiyatlarının değişmesiyle birlikte mutfak fiyat tüpü fiyatları da değişti. Tüp fiyatları bugün itibariyle yeniden güncellendi. Mart ayında tüp fiyatları cep yakmaya devam ederken vatandaşlar ise güncel tüp fiyatları listesini merak ediyor. 6 Mart 2023 tarihli güncel tüp fiyatları şu şekilde:

Aygaz 6 Mart Güncel Tüp Fiyatları

Aygaz 12 kilogram Tombul Ev Tüpü 370 TL

Aygaz 12 kilo Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul tüp 375 TL

Aygaz Mini tüp 79 TL üzerinden satışa sunuldu.

Milangaz 6 Mart Güncel Tüp Fiyatları

Milangaz 12 kilogram Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

Milangaz 2 kilo Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

Milangaz 12 kilogram Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL olarak belirlendi.

İpragaz 6 Mart Güncel Tüp Fiyatları

İpragaz Piknik Tüpü 2 kilosu 71 TL

İpragaz Ev Tüpü 12 kilosu 360 TL

İpragaz Ticari Tüp 24 kilosu 727 TL

İpragaz Sanayi Tüpü 45 kiloluk 1349 TL

İpragaz Propan Tüpü 45 kiloluk 1473 TL seviyelerinden satılıyor.

Bizimgaz 6 Mart Güncel Tüp Fiyatları

Bizimgaz 2 kilo Piknik Tüpü 71 TL

Bizimgaz 12 kilosu Ev Tüpü 360 TL

Bizimgaz 24 kilosu Ticari Tüp 727 TL

Bizimgaz 45 kilosu Sanayi Tüpü 1349 TL

Bizimgaz 45 kilosu Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL olarak fiyat listesi güncellendi.