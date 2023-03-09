Tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ocak söndürüyor

Tüp fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar resmen Ocak söndürüyor. Mutfak tüpü fiyatları 2022 yılında zam rekoru kırılmıştı. 2023 yılında da değişen bir şey olmadı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlara bağlı olarak mutfak tüpü fiyatlarına da her gün zam geliyor. Mart ayı tüp fiyatları yine güncellendi. Tüp fiyatları güncel liste yayınlandı. Peki, mutfak tüpü fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2023 Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları…

Tüp fiyat listesi her gün güncelleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte mutlu halk tüpü fiyatları da değişiyor. Geçtiğimiz yılda zam rekoru kıran tüp fiyatları Bu yılda artışını sürdürüyor. Artık Ocak söndürecek boyuta gelen tüp fiyatları nedeniyle vatandaşlar da isyan ediyor. Peki, güncel tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2023 mutfak tüpü fiyatları…

TÜP FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Tüp fiyatları 2022 yılında peş peşe zamlarla çok konuşulmuştu. 2023 yılında da tüp fiyatlarındaki artış devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişen tüp fiyatları Mart ayında yeniden arttı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yeni zamlarda konuşulmaya başlandı. Bugün tüm fiyatlarına güncel bir zam yapılmadı ancak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle zam beklentisi oluştu.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle doğalgaz bulunmayan bölgelerde mutfakların vazgeçilmezi olan tüp fiyatları Ocak söndürecek boyuta geldi. Peki güncel tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları:

Aygaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Aygaz 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 TL

Aygaz 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul 375 TL

Aygaz Mini 79 TL

Milangaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL

İpragaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 TL

İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 TL

İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 TL

İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL

İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 TL

Bizimgaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü 71 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü 360 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp 727 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL