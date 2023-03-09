GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ocak söndürüyor

Tüp fiyatlarına zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mutfak tüpü fiyatları yine güncellendi. zam rekoru kıran tüp fiyatları haberimizde…

Tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ocak söndürüyor

Tüp fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar resmen Ocak söndürüyor. Mutfak tüpü fiyatları 2022 yılında zam rekoru kırılmıştı. 2023 yılında da değişen bir şey olmadı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlara bağlı olarak mutfak tüpü fiyatlarına da her gün zam geliyor. Mart ayı tüp fiyatları yine güncellendi. Tüp fiyatları güncel liste yayınlandı. Peki, mutfak tüpü fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2023 Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları…

Tüp fiyat listesi her gün güncelleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte mutlu halk tüpü fiyatları da değişiyor. Geçtiğimiz yılda zam rekoru kıran tüp fiyatları Bu yılda artışını sürdürüyor. Artık Ocak söndürecek boyuta gelen tüp fiyatları nedeniyle vatandaşlar da isyan ediyor. Peki, güncel tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2023 mutfak tüpü fiyatları…

TÜP FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Tüp fiyatları 2022 yılında peş peşe zamlarla çok konuşulmuştu. 2023 yılında da tüp fiyatlarındaki artış devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişen tüp fiyatları Mart ayında yeniden arttı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yeni zamlarda konuşulmaya başlandı. Bugün tüm fiyatlarına güncel bir zam yapılmadı ancak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle zam beklentisi oluştu.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle doğalgaz bulunmayan bölgelerde mutfakların vazgeçilmezi olan tüp fiyatları Ocak söndürecek boyuta geldi. Peki güncel tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları:

Aygaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Aygaz 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 TL

Aygaz 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul 375 TL

Aygaz Mini 79 TL

Milangaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL

İpragaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 TL

İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 TL

İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 TL

İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL

İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 TL

Bizimgaz Mart Ayı Güncel Tüp Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü 71 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü 360 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp 727 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER
TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım
EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı
Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı
Ziraat, Vakıf, Halkbank güç birliği yaptı! 0.49-0.59-0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor Ziraat, Vakıf, Halkbank güç birliği yaptı! 0.49-0.59-0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor
Elinde 1 Dolar bile olan baksın! 40 TL olacak, sakın ola satayım demeyin Elinde 1 Dolar bile olan baksın! 40 TL olacak, sakın ola satayım demeyin
Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı
SON HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve Yılmaz Özdil'in sonu Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve Yılmaz Özdil'in sonu
Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı
Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi
Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda
Tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ocak söndürüyor Tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ocak söndürüyor
Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir! Gayrimenkul sahipleri bakmalı! Tapunuz iptal edilebilir!
İl il liste açıklandı! Kira yardımı arttı, başvuru yapana 3500 TL destek ödemesi var İl il liste açıklandı! Kira yardımı arttı, başvuru yapana 3500 TL destek ödemesi var
3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit! 3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit!