Tüm vatandaşlara net 10.000 TL ödeme! Başvuran tüm vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz yatacak

Pandemi döneminden bu yana yaşanan maddi sıkıntılar doğrultusunda vatandaşlar zor zamanlar yaşıyor. Ülkemize yansıyan enflasyon krizi sebebiyle birçok vatandaş ihtiyaçlarını istediği ölçüde karşılayamıyor. Özellikle toplu nakit gerektiren harcamaların aniden çıkması da vatandaşların problemlerle karşılaşmasına sebep oluyor.



Eğitimde, sağlıkta, evin ihtiyaçlarında, seyahatlerde ve tatillerde artık zamlar nedeniyle vatandaşlar genellikle ihtiyaç kredilerinden faydalanabiliyor. Bir anda 10 bin TL, 20 bin TL ve benzeri ödemeleri yapmak mümkün olmadığı için ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak en mantıklı çözüm oluyor. Bu noktada kamu bankası olan Ziraat Katılım Bankası, vatandaşları destekleyecek bir ihtiyaç kredisi kampanyası ile açıklama yaptı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları neler? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisinin tüm detayları...



ZİRAAT BANKASI 6 AY GERİ ÖDEMESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ



Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak sunduğu 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi için bazı koşullar belirlemiştir. Bu noktada 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar 12 ay ila 36 ay geri ödeme seçeneğinden yararlanması halinde ödemelerini alabilmektedirler. 6 ay sonra ödemeye başlanacak olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için başvuru yapan vatandaşlara anında nakit ödemeleri yatmaktadır.



ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU



Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın şubeye giderek T.C. kimlik numarası ile başvuru yapabilmektedir. Müşteri olmayan vatandaşların hemen müşteri olma işlemleri kısa zaman içinde yapılır. Ardından ihtiyaç kredisi başvurusu birkaç dakikada tamamlanır ve ödeme ise o anda hesaba geçer. Müşterilere ise 6 ay sonra ödemeye başlamak kalır.