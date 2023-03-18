Tüm vatandaşlara 3.000 TL ödeme! O bankaya geçmeniz yeterli! Emekli olmak şart değil

Vatandaşlara bankalardan gelen kampanyalar ile nakit ödemeler veriliyor. Hız kesmeden devam eden kampanyaları ile Yapı Kredi tüm vatandaşlar için kazandıran kampanyalar sunuyor. Peki, Yapı Kredi Bankası 3 bin TL alma şartları nedir? 3 bin TL almak için ne yapılması gerekiyor?



Bankalar müşterileri için çeşitli kampanyaları aralıklı olarak çıkarıyorlar. Yapı Kredi yeni kampanyası ile müşterisi olmaya karar verenlere 3 bin TL ödeme gerçekleştiriyor. Peki, 3 bin TL ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi Bankası 3 bin TL ödeme kampanyasına nasıl başvurulur?



Yapı Kredi Bankası 3 bin TL nakit kampanyası



Yapı Kredi Bankası, müşterileri için kişi başı olacak şekilde 300 TL, 10 arkadaşını Yapı Kredi müşterisi olarak getirenlere toplamda 3 bin TL ödeme yapmaktadır. Bankaların birbiriyle yarışları devam ederken bu kampanya hem müşteri kazanması için Yapı Kredi’nin yararına oluyor hem de karşılıksız kişi başı olarak 300 TL’yi müşterilerine kazandırıyor.



Yapı Kredi 3 bin TL ödeme nasıl alınacak?



Şu sıkıntılı dönemlerden geçerken ve ihtiyaçları dahi karşılamak zor olurken, bu tür kampanyalar ile bankalardan ödeme almak çok cazip. Yapı Kredi Bankası ise mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin işlerini kolaylaştırıyor.



Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasından “Davet Et” kısmını kullanarak gelen referans kodunu banka müşterisi yapacağınız arkadaşınıza veriyorsunuz. Müşteri olurken referans kodunu kullanmasıyla birlikte siz kazanırken banka müşteri olacak olan kişi de 50 TL kazanmaktadır.



Yapı Kredi Bankası mobil uygulama ile kolayca bu işlemi yaparak bir ay içinde banka kartı ya da kredi kartından 250 TL üzerinde alışveriş yaptığınızda ya da otomatik ödeme talimatı verdiğinizde ayrıca 250 TL kazanma şansınızda oluyor. Banka müşterisi yapacağınız arkadaşınızın mobil uygulamadan mutlaka sizin verdiğiniz referans kodunu kullanması gerekmektedir.