Tüm marketlerden daha ucuz; Ayçiçek yağı 100 TL'den raftaki yerini aldı

Hem lezzet hem de ekonomik açıdan önem arz eden bu ürün, mutfaklarımızda ve sofralarımızda vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları, tüketicilerin alternatif markalara yönelmesinde etkili oluyor.

Ekonomik Dinamikler ve Tüketici Tercihleri

Günümüzde artan ekonomik baskılar ve değişen fiyat politikaları, vatandaşların ayçiçek yağı seçimlerinde farklı stratejiler benimsemesine neden oluyor. Kaliteli markaların yanı sıra, zincir marketlerde sunulan uygun fiyatlı seçenekler de tüketicilerin radarına girmiş durumda. Tüketiciler, hem bütçelerine uygun hem de kalite standartlarını karşılayan ürünleri tercih ederek, ekonomik alışverişte daha bilinçli adımlar atıyor.

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı Seçeneği

Tarım Kredi Birlik tarafından sunulan 1 litrelik ayçiçek yağı, hem fiyat hem de kalite açısından dikkat çekiyor. Ürünün piyasa fiyatı 100,00 TL/lt olarak belirlenirken, 120,00 TL kargo ücreti ile birlikte en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, tüketicilerin artan maliyetler karşısında alternatif çözümler arayışının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: https://www.akakce.com/sivi-yag.html/40340,143715