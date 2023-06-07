Tüm maaşlar kalem kalem hesaplandı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları netleşti

Emekli ve memur Temmuz maaşlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Diğer yandan asgari ücret, taşerona kadro ve Bağ-Kur prim düzenlemesi gibi detaylarında masada yer alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesaiye hızlı başlayacak. 3600 ek gösterge, taşerona kadro ve Bağ-Kur prim düzenlemesi gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Bakan Işıkhan’ın önündeki önemli dosyalar.

ASGARİ ÜCRET: Bu ay 2023 yılının ikinci yarısı için yeni bir asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önündeki dosyalardan birisi de emekli ve memurların zamları olacak. Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Burada Meclis’ten çıkartılacak düzenlemeler de olacak.

Özellikle seyyanen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için düzenleme gerekiyor.

Haziran ile birlikte 7.500 TL’nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek.

Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası, 15 bin -20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek.

Bir başka gelişme de memurlar ve memur emeklileri için gündeme gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılacağını açıklarken emekli memurlarında benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti..

Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir. Haziran ayındaki üçüncü gelişme ise ikramiyeler için yaşanacak.