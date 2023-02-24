Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yüzde 122 zammı duyunca zil takıp oynayacak

Devlet, emekli vatandaşlara dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapıyor. 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı üzerine ödenen emekli Bayram ikramiyelerine Bu yıl zam gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl emekli Bayram ikramiyelerine zam yapılmamıştı. İki bayram için toplam yapılan ödeme 2200 TL olmuştu. Fakat hem artan enflasyon rakamları hem de düşen Alım gücü Bu yıl zam zorunluluğunu da getirdi. Uzmanlar emekli Bayram ikramiyesine zammı kesin gözüyle görüyor.

Hatta yavaş yavaş zam oranları ile ilgili bilgiler de dolaşmaya başladı. Peki, Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ne kadar kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin Merak ettiği Bu soruların yanıtını Biz de Araştırdık. 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

EMEKLİYE ÇİFTE KAZANÇ BEKLİYOR

Emekli vatandaşlar Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında zamlı maaşlarına kavuştu. Ocak ve şubat aylarında zamlı maaşlarını alan emekliler şimdi gözünü Bayram ikramiyesine çevirdi. Bayram ikramiyesi zammı ile ilgili yavaş yavaş yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu konu biraz ertelendi Ancak bu yıl bayram ikramiyesine zam kesin gibi görünüyor. Üstelik uzmanlar en az %122 zam olacağını iddia ediyor. emeklilerin Mart ayında ve nisan ayında beklediği bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelişmeler yavaş yavaş konuşulmaya başlarken bir de promosyon zammı söz konusu olacak. Yani Mart ayında emekliyi çifte Müjde bekliyor.

HER BAYRAM ÖNCESİ 2750 TL YATACAK

Bayram ikramiyesi artışı için birkaç formül masada. Buna göre emekli maaşına yapılan zam oranında yani %30 zam bayram ikramiyesi için de uygulanabilir. Bu durumda emekliler biraz hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Çünkü Bayram ikramiyesine %30 zam yapılırsa 1450 TL seviyelerinde olacak. Yani yuvarlama ile 1500 TL gibi bir bayram ikramiyesi söz konusu olacak.

Ancak Bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşının yarısı kadar olabileceği de konuşuluyor. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 2.750 TL olmak üzere toplamda 5.500 TL bayram ikramiyesi de verilebilir. Şimdilik öne çıkan bu iki formül ancak ilerleyen günlerde AK Parti kurmaylarının bayram ikramiyesi konusunu yeniden masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı tahmin ediliyor.