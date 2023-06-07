GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu

Seçim sürecinin ardından yeni dönemin yeni Kabinesi açıklandı ve ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesiyle birlikte ilerleyen süreçte nasıl gelişmeler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Şimdi ise gözler Merkez Bankası’na çevrildi.

Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Kabine’de yaşanan değişiklik ile birlikte ekonomi alanında radikal bir değişime gidildi ve ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olarak atanırken Şimşek’in ‘Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır’ açıklaması dikkat çekmişti. Şimdi ise tüm gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı büyük bir merakla beklenmeye başlandı. Faiz artırımı olacak mı, Haziran ayı faiz kararı nasıl olacak merak ediliyor.

Société Générale, Fransız bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 25’e çıkarmasını beklediğini açıkladı. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesiyle birlikte ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği düşünülürken, SocGen analistleri Türkiye’nin para politikasının gözden geçirileceğini ifade etti. Faiz artışının olasılığı ve turizm gelirlerinin lira üzerindeki satış baskısını azaltacağı belirtilirken, uzun vadede dış dengesizlikler ve kredi genişlemesi sorunlarının çözülmemesi durumunda liranın yeniden düşebileceği uyarısı yapıldı.

SocGen, Merkez Bankası’nın bu ay 650 baz puanlık bir artışla politika faizini yükseltmesini ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık olarak 500 baz puanlık artışlarla faiz oranını yüzde 8.5’ten yüzde 25’e çıkarmasını beklediğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının sonlarından itibaren politika faizini yüzde 19’dan yüzde 8.5’e kadar düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek’e devretmesiyle birlikte yeni faiz politikasına odaklanıldı.

Mehmet Şimşek, bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, hedeflediğimiz refaha ulaşmada anahtar olacaktır” ifadelerini kullandı. Şimşek’in bu sözleri, ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği sinyali olarak değerlendirildi.

Fransız bankası Société Générale (SocGen) ise önümüzdeki aylarda faiz artışına zemin hazırlayabileceği düşünülen Şimşek’in faiz oranlarında beklenmedik bir artışa yol açabileceğini tahmin etti. Banka, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek olan bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık bir faiz artışı beklediğini belirtti.

Société Générale analistleri, Merkez Bankası’nın bu ay 650 baz puanlık bir artış yapmasını ve temmuz ve ağustos aylarında da ardışık olarak 500 baz puanlık artışlarla politika faizini  yüzde 8,5’ten yüzde 25’e çıkmasını tahmin ediyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Evine 10.000 TL maaş giren başvursun! Devletten 8.500 TL aylık yatacak Evine 10.000 TL maaş giren başvursun! Devletten 8.500 TL aylık yatacak
Tüm maaşlar kalem kalem hesaplandı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları netleşti Tüm maaşlar kalem kalem hesaplandı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları netleşti
Emekliye çifte bayram! Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları bayramdan önce Emekliye çifte bayram! Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları bayramdan önce
Hatice Kolçak altın fiyatlarında kritik süreci işaret etti! Elinde altını olanlar o tarihe dikkat Hatice Kolçak altın fiyatlarında kritik süreci işaret etti! Elinde altını olanlar o tarihe dikkat
Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu
Öğrencilere vergisiz İPhone müjdesi! Fiyatlar dibe çakıldı, vergisiz İPhone ücreti yüzleri güldürdü Öğrencilere vergisiz İPhone müjdesi! Fiyatlar dibe çakıldı, vergisiz İPhone ücreti yüzleri güldürdü
SON HABERLER
Yeni evlenecek olanların düğününü devlet yapıyor! 2 yıl erteleme ile faizsiz 200.000 TL veriyor Yeni evlenecek olanların düğününü devlet yapıyor! 2 yıl erteleme ile faizsiz 200.000 TL veriyor
Evine 10.000 TL maaş giren başvursun! Devletten 8.500 TL aylık yatacak Evine 10.000 TL maaş giren başvursun! Devletten 8.500 TL aylık yatacak
Öğrencilere vergisiz İPhone müjdesi! Fiyatlar dibe çakıldı, vergisiz İPhone ücreti yüzleri güldürdü Öğrencilere vergisiz İPhone müjdesi! Fiyatlar dibe çakıldı, vergisiz İPhone ücreti yüzleri güldürdü
Tüm maaşlar kalem kalem hesaplandı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları netleşti Tüm maaşlar kalem kalem hesaplandı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları netleşti
Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu
Emekliye çifte bayram! Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları bayramdan önce Emekliye çifte bayram! Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları bayramdan önce
Hatice Kolçak altın fiyatlarında kritik süreci işaret etti! Elinde altını olanlar o tarihe dikkat Hatice Kolçak altın fiyatlarında kritik süreci işaret etti! Elinde altını olanlar o tarihe dikkat
Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor