Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Kabine’de yaşanan değişiklik ile birlikte ekonomi alanında radikal bir değişime gidildi ve ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olarak atanırken Şimşek’in ‘Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır’ açıklaması dikkat çekmişti. Şimdi ise tüm gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı büyük bir merakla beklenmeye başlandı. Faiz artırımı olacak mı, Haziran ayı faiz kararı nasıl olacak merak ediliyor.

Société Générale, Fransız bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 25’e çıkarmasını beklediğini açıkladı. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesiyle birlikte ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği düşünülürken, SocGen analistleri Türkiye’nin para politikasının gözden geçirileceğini ifade etti. Faiz artışının olasılığı ve turizm gelirlerinin lira üzerindeki satış baskısını azaltacağı belirtilirken, uzun vadede dış dengesizlikler ve kredi genişlemesi sorunlarının çözülmemesi durumunda liranın yeniden düşebileceği uyarısı yapıldı.

SocGen, Merkez Bankası’nın bu ay 650 baz puanlık bir artışla politika faizini yükseltmesini ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık olarak 500 baz puanlık artışlarla faiz oranını yüzde 8.5’ten yüzde 25’e çıkarmasını beklediğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının sonlarından itibaren politika faizini yüzde 19’dan yüzde 8.5’e kadar düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek’e devretmesiyle birlikte yeni faiz politikasına odaklanıldı.

Mehmet Şimşek, bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, hedeflediğimiz refaha ulaşmada anahtar olacaktır” ifadelerini kullandı. Şimşek’in bu sözleri, ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği sinyali olarak değerlendirildi.

Fransız bankası Société Générale (SocGen) ise önümüzdeki aylarda faiz artışına zemin hazırlayabileceği düşünülen Şimşek’in faiz oranlarında beklenmedik bir artışa yol açabileceğini tahmin etti. Banka, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek olan bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık bir faiz artışı beklediğini belirtti.

Société Générale analistleri, Merkez Bankası’nın bu ay 650 baz puanlık bir artış yapmasını ve temmuz ve ağustos aylarında da ardışık olarak 500 baz puanlık artışlarla politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 25’e çıkmasını tahmin ediyor.