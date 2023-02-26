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Tüm emeklilere karşılıksız ödeme verilecek! Tam 6 bin TL geri ödemesiz nakit hesaplara yatacak!

Tüm emeklilere karşılıksız ödeme verilecek! Tam 6 bin TL geri ödemesiz nakit hesaplara yatacak! İşte emeklilere 6.000 TL ödeme detayları...

Tüm emeklilere karşılıksız ödeme verilecek! Tam 6 bin TL geri ödemesiz nakit hesaplara yatacak!

Son günlerde özellikle bankalar konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Emeklilerin maaşlarına ek bir ödeme daha yapılacak. Bununla ilgili Kuveyt Türk Bankası, son olarak emeklilere 6.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Kendisi yaptığı açıklamadan sonra diğer bankaları da yarışmaya çağırdı.  


Bankalar emeklilere yönelik olarak sık sık çalışmalar yapmaktadır. Son olarak yine bankalar promosyon yarışmasında emekliler için kampanyalar oluşturmaya ve güncellemeler yapmaya başlamıştır. Çünkü bankalar için emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankalar önemlidir. Kuveyt Türk Bankası da emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 6.000 TL promosyon vereceğini açıkladı. 


Kuveyt Türk emekli promosyon miktarı 


SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından başlatılan kampanya kapsamında emekli aylığını bankaya getiren kişiler 6.000 TL promosyon alacak. 


Eğer emekli maaşınız 5.500 TL ve üzerindeyse 6.000 TL geri ödemesiz olarak hesabınıza yatacak. 


Emekli promosyon şartları neler? 


Öncelikle emekli promosyon işlemleri için size en yakın Kuveyt Türk Bankası’na gitmeniz gerekmektedir. Kuveyt Türk Bankası’na emekli aylığınızı minimum 3 sene süreyle taahhüt etmeniz, yani 3 yıl maaşınızı bu banka üzerinden çekmeniz gerekmektedir.  


Yaptığınız başvurunun ardından Kuveyt Türk Bankası’ndan çektiğiniz ilk maaştan sonra 3 gün içinde promosyonunuzda geri ödemesiz olarak hesabınıza yatırılır. 


Eğer vefat eden eşten kaynaklı emekli maaşı alıyorsanız ve çocuklarınız da maaşlarını Kuveyt Türk Bankası’ndan almak isterse kampanyadan yararlanabilirsiniz.  

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