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Tüm emeklilere 10 maaş nakit avans veriliyor! 120.000 TL alabilirsiniz

Emeklilik hayatını finanse etmekte zorlanan vatandaşlara umut ışığı: SGK, emeklilere faizsiz 10 maaş taksitli nakit avans imkanı sunmak için çalışmalarını yeniden başlattı.

Tüm emeklilere 10 maaş nakit avans veriliyor! 120.000 TL alabilirsiniz

Bu yeni uygulama, borç yükünü hafifletmeyi ve emeklilerin ekonomik rahatlamasını hedefliyor.

Ortak Çalışma Grubu Maliyet Hesaplamasına Başladı

Ankara'daki kulislerde konuşulan haberlere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından kurulan ortak çalışma grubu, emeklilere sunulacak nakit avansın maliyet analizine geçti. Bu çalışma grubu, planlanan faizsiz taksitli avansın bütçe üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlıyor.

Tüm Emekliler İçin Genişletilmiş Avans İmkanı

Şu anda, emeklilik başvurusu yapmış ancak ayrılış için 90 gün bekleyen kişilere SGK tarafından 10 maaşlık faizsiz taksitli nakit avans sağlanıyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere genişletilmesi bekleniyor. Böylece, emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası veya Halkbank aracılığıyla en az 10 maaşlık faizsiz krediye başvurabilecekler.

Emeklilere Sağlanacak Avantajlar Nelerdir?

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12.500 TL olarak belirlendiği belirtiliyor. 10 maaşlık nakit avans imkanı sunulduğunda, tüm emekliler en az 120.000 TL'ye kadar kredi kullanma hakkı kazanacaklar. Bu avansın geri ödemesi ise 36 ay vadeli olarak gerçekleştirilebilecek.

Bu sayede, emekliler hem acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de borçlarını daha uygun koşullarla ödeyebilecekler. Aylık maaşlarından düşük tutarlı kesintilerle geri ödeme yapılması, ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacak.

Ekonomik Refah İçin Yeni Bir Adım

SGK'nın bu yeni uygulaması, emeklilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve ekonomik refahlarını artırmayı hedefliyor. Faizsiz ve taksitli ödeme seçenekleriyle, emekliler borçlanma sürecinde daha az stres yaşayacak ve ekonomik anlamda daha güvende hissedecekler.

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