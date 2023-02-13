GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak

Emekliyi sevinçten uçuracak kulis bilgisi geldi. Emekli bayram ikramiyesi rekora koşacak. Bu defa 1100 TL ikramiye tarih oluyor. Yeni bayram ikramiyesi bakın ne kadar olacak?

Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak

Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak. Ramazan bayramı ve kurban bayramı önce söylenecek bayram ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından merakla Takip ediliyor. AK Parti hükümeti tarafından 2018 yılından bu yana emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz verilen bayram ikramiyesi şu anda 1100 TL. Ancak genel seçimlerin yaklaşması nedeniyle ikramiye ödemelerinde de büyük artış olacağı düşünülüyor. En az iki katı zam yapılacak. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ankara kulislerinde emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bomba iddialar var.

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşa 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında da merak konusu oldu. Özellikle 2023 yılında birçok sosyal yardım ödemesi arttı. Emekliye de karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen Bayram ikramiyesine artış olacağı iddiaları sosyal medyada ve Ankara kulislerinde yoğun bir şekilde dolaşıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2023 emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİNE REKOR ZAM İDDİASI

Yaklaşan genel seçimler öncesinde zam iddiaları da peş peşe gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihi deprem nedeniyle değişecek mi bilinmiyor ancak Ankara kulislerinde bayram ikramiyesi ile ilgili önemli iddialar var. Gelen bilgilere göre seçim öncesi emekli Bayram ikramiyesinde ciddi bir artış yaşanacak. Geçtiğimiz yıl zam yapılmayan ve 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl rekor seviyeye ulaşacak.

EN AZ 2 KATI ZAM GELECEK

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre emekli Bayram ikramiyesine yapılacak zam en az 2 katı olacak. Hatta %280 zam iddiaları bile gündeme geldi. Buna göre Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde yılda 2 defa ödenen emekli Bayram ikramiyesinin 2500 TL ile 3000 TL aralığında olacağı tahmin ediliyor. Yani yıllık olarak yapılacak toplam ödeme tutarı ise 5.000 TL ile 6.000 TL arasında değişecek.

EMEKLİYE EK ZAM GÜNDEMDE

Üstelik emekliler için sadece bayram ikramiyesi zammı değil aynı zamanda maaş zammı da gündemde. Yani SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi emeklilerin maaşına ara zam yapılacağı konuşuluyor. En az yüzde 15 ek zam iddiaları başkent kulislerinde yoğun şekilde dilendiriliyor.

Şu anda Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük deprem nedeniyle Türkiye’nin gözü kulağı bölgede ancak gelecek günlerde emekliye ara zam müjdesinin de verileceği konuşuluyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye 17 bin TL ikramiye geliyor! Müjdeler peş peşe açıklandı, tarih de belli oldu Emekliye 17 bin TL ikramiye geliyor! Müjdeler peş peşe açıklandı, tarih de belli oldu
Yapı Kredi Bankası emekliye ödeme yapacak! 10 bin TL'ye kadar karşılıksız almak için başvuru yapın Yapı Kredi Bankası emekliye ödeme yapacak! 10 bin TL'ye kadar karşılıksız almak için başvuru yapın
18.000 TL ek ödeme almak isteyenler başvurabilir! Emekli vatandaşlar için 18.000 TL destek paketi! 18.000 TL ek ödeme almak isteyenler başvurabilir! Emekli vatandaşlar için 18.000 TL destek paketi!
Emekliye devlet destekli nakit ödeme! 10.000 TL – 50.000 TL arasında başvuru yapabilirsiniz Emekliye devlet destekli nakit ödeme! 10.000 TL – 50.000 TL arasında başvuru yapabilirsiniz
QNB Finansbank müşterisi olanlara, 21.000 TL ödeme verecek! QNB Finansbank müşterisi olanlara, 21.000 TL ödeme verecek!
Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek
SON HABERLER
Sürücülere çifte zam şoku! O tarihe kadar depoları doldurun, hem benzin hem motorin fırlayacak Sürücülere çifte zam şoku! O tarihe kadar depoları doldurun, hem benzin hem motorin fırlayacak
Uzman isim tarih vererek uyardı! Gram altın fiyatları 1450 TL'yi görecek, sakın ola satmayın Uzman isim tarih vererek uyardı! Gram altın fiyatları 1450 TL'yi görecek, sakın ola satmayın
Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak
Başvuran herkese çıkıyor! Akbank 10.000 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman Başvuran herkese çıkıyor! Akbank 10.000 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman
Altın değerinde yağda indirim! PTT AVM indirimi ayçiçek yağında stok yaptırıyor! Biryağ, Komili, ve diğer marka ayçiçek yağında büyük indirim! Altın değerinde yağda indirim! PTT AVM indirimi ayçiçek yağında stok yaptırıyor! Biryağ, Komili, ve diğer marka ayçiçek yağında büyük indirim!
Tarım kredi coştu! 5 lt ayçiçek yağı, kuşbaşı et, kıyma, tereyağı, un fiyatlarında indirim yüzde 50’yi geçti! Tarım kredi coştu! 5 lt ayçiçek yağı, kuşbaşı et, kıyma, tereyağı, un fiyatlarında indirim yüzde 50’yi geçti!
13 Şubat benzin fiyatı, motorin litre fiyatı ne kadar? 13 Şubat akaryakıt fiyatları 13 Şubat benzin fiyatı, motorin litre fiyatı ne kadar? 13 Şubat akaryakıt fiyatları
Altında durum kritik! Güncel altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat altın fiyatları Altında durum kritik! Güncel altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat altın fiyatları