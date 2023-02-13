Tüm emekliler için bomba kulis geldi! 1100 TL tarihe karışıyor, emekli çifte bayram edecek! Bayram ikramiyesi rekor olacak. Ramazan bayramı ve kurban bayramı önce söylenecek bayram ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından merakla Takip ediliyor. AK Parti hükümeti tarafından 2018 yılından bu yana emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz verilen bayram ikramiyesi şu anda 1100 TL. Ancak genel seçimlerin yaklaşması nedeniyle ikramiye ödemelerinde de büyük artış olacağı düşünülüyor. En az iki katı zam yapılacak. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ankara kulislerinde emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bomba iddialar var.

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşa 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında da merak konusu oldu. Özellikle 2023 yılında birçok sosyal yardım ödemesi arttı. Emekliye de karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen Bayram ikramiyesine artış olacağı iddiaları sosyal medyada ve Ankara kulislerinde yoğun bir şekilde dolaşıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2023 emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİNE REKOR ZAM İDDİASI

Yaklaşan genel seçimler öncesinde zam iddiaları da peş peşe gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihi deprem nedeniyle değişecek mi bilinmiyor ancak Ankara kulislerinde bayram ikramiyesi ile ilgili önemli iddialar var. Gelen bilgilere göre seçim öncesi emekli Bayram ikramiyesinde ciddi bir artış yaşanacak. Geçtiğimiz yıl zam yapılmayan ve 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl rekor seviyeye ulaşacak.

EN AZ 2 KATI ZAM GELECEK

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre emekli Bayram ikramiyesine yapılacak zam en az 2 katı olacak. Hatta %280 zam iddiaları bile gündeme geldi. Buna göre Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde yılda 2 defa ödenen emekli Bayram ikramiyesinin 2500 TL ile 3000 TL aralığında olacağı tahmin ediliyor. Yani yıllık olarak yapılacak toplam ödeme tutarı ise 5.000 TL ile 6.000 TL arasında değişecek.

EMEKLİYE EK ZAM GÜNDEMDE

Üstelik emekliler için sadece bayram ikramiyesi zammı değil aynı zamanda maaş zammı da gündemde. Yani SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi emeklilerin maaşına ara zam yapılacağı konuşuluyor. En az yüzde 15 ek zam iddiaları başkent kulislerinde yoğun şekilde dilendiriliyor.

Şu anda Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük deprem nedeniyle Türkiye’nin gözü kulağı bölgede ancak gelecek günlerde emekliye ara zam müjdesinin de verileceği konuşuluyor.