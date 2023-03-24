Tüm emekliler baksın! Seçim zammı kapsamı netleşti SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor

Ak Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş'tan emekliye hüsrana uğratacak açıklama geldi. Tüm emeklileri ilgilendiriyor. 7500 TL üstü maaş alan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşayacak. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrası 7500 TL ve daha üstü maaş alan emekliler Zam konusunda meraklı bekleyiş içindeydi. Emeklinin hayallerini yukarıda çıkmama Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Yaklaşan genel seçimler öncesi uzun süreden beri emekliler ara zam beklentisi içindeydi. Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konu ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin gerçekleştiği günün gecesinde TV kanalında canlı yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bomba haberi paylaştı. En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu.

7.500 TL ÜSTÜ MAAŞ ALAN EMEKLİNİN DURUMU NE OLACAK?

En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile birlikte 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler ise kendi durumlarını merak etmeye başlamıştı. Kafalarda birçok soru işareti oluşurken Bugün bir son dakika açıklaması yapan AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş emekliyi hüsrana uğratacak haberi duyurdu. En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılması sonrasında zam bekleyen diğer emeklilere kötü haberi veren Elitaş, 7.500 TL üstü maaş alan emekliler için herhangi bir zam olmayacağını dile getirdi.

EMEKLİLERİN TEPKİSİ ÇOK BÜYÜK

Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Bugün kanun teklifini veriyoruz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu, salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar. Muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz. 7500 TL altında maaş alan kimse onların maaşı 7500 liraya çıkarılacak, 7500 TL üzerindeki maaşlar aynı kalacak" dedi.

Haberi alan emekliler ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü emekliler kendilerinden daha düşük prim ödeyen ve en düşük emekli maaşı alan kişilerle şu an eşitlenmiş hale geldi. Bu sebeple de sosyal medyada birçok emekli tepkilerini dile getirdi. Milyonlarca emekli vatandaş aradaki gelir adaletsizliğinin kaldırılmasını istiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MÜJDESİ GELDİ

Diğer yandan Ak Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş bugün mecliste düzenlediği basın toplantısında emekli Bayram ikramiyesine zam müjdesini de verdi. Geçtiğimiz yıl bayram öncesi 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl 2000 TL olarak ödenecek. Yani Ramazan Bayramı öncesi emekliler 2000 TL ikramiye ödemesi alacak. Ancak bu müjdeye rağmen emeklinin tepkisi dinmiyor. Bir an önce gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması talep ediliyor.