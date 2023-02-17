Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi!

17 Şubat BİM kataloğu bugün yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta tüm çeyiz ürünleri var ve büyük bir indirimle! Mutfak ürünleri, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, olmazsa olmaz gıda ürünleri ve temel ihtiyaçlar raflarda bugün yerini aldı. İşte tüm ayrıntılar...



BİM her cuma günü büyük indirimli ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

17 Şubat BİM aktüel ürün kataloğu fiyatları ne kadar?

Dijitsu marka 43 inç android tv fiyatı sadece 3.999 TL

TCL marka 55 inç led tv fiyatı ise sadece 9.499 TL

Kumtel marka beyaz ankastre setin fiyatı yalnızca 3.999 TL

Kumtel marka dilimli radyatör fiyatı yalnızca 1.099 TL

Dijitsu marka 32 inç uydu alıcılı tv fiyatı 2.099 TL

Kumtel marka dikey ısıtıcının fiyatı ise 649 TL

Arnica marka elektrik süpürgesinin fiyatı ise 1.699 TL

Kumtel marka çift yönlü ısıtıcının fiyatı 399 TL iken, mini Quartz ısıtıcı fiyatı 199 TL, yine Kumtel fanlı ısıtıcı fiyatı 229 TL.

Oyuncak çeşitlerinin fiyatı 6.50 ila 119 TL arasında

Sandalye minderinde fiyat 27.50 TL

Kirli çamaşır sepetinin fiyatı ise 119 TL iken çamaşır selesinin fiyatı 59 TL

Ahşap dekorlu sıvı sabunluk fiyatı 39.50 TL

Siyah iki katlı köşeliğin fiyatı 109 TL

Metal ürün fiyatı ise yalnızca 45 TL



BİM mutfak eşyaları ve çeyizlik ürün fiyatları