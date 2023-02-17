GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi!

Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde Şubat ayının en büyük indirimi BİM 17 Şubat kataloğunda. İşte BİM 17 Şubat katalog indirimleri...

Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi!

17 Şubat BİM kataloğu bugün yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta tüm çeyiz ürünleri var ve büyük bir indirimle! Mutfak ürünleri, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, olmazsa olmaz gıda ürünleri ve temel ihtiyaçlar raflarda bugün yerini aldı. İşte tüm ayrıntılar... 


BİM her cuma günü büyük indirimli ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

17 Şubat BİM aktüel ürün kataloğu fiyatları ne kadar?  

Dijitsu marka 43 inç android tv fiyatı sadece 3.999 TL 
TCL marka 55 inç led tv fiyatı ise sadece 9.499 TL 
Kumtel marka beyaz ankastre setin fiyatı yalnızca 3.999 TL 
Kumtel marka dilimli radyatör fiyatı yalnızca 1.099 TL 
Dijitsu marka 32 inç uydu alıcılı tv fiyatı 2.099 TL 
Kumtel marka dikey ısıtıcının fiyatı ise 649 TL 
Arnica marka elektrik süpürgesinin fiyatı ise 1.699 TL 
Kumtel marka çift yönlü ısıtıcının fiyatı 399 TL iken, mini Quartz ısıtıcı fiyatı 199 TL, yine Kumtel fanlı ısıtıcı fiyatı 229 TL. 
Oyuncak çeşitlerinin fiyatı 6.50 ila 119 TL arasında 
Sandalye minderinde fiyat 27.50 TL 
Kirli çamaşır sepetinin fiyatı ise 119 TL iken çamaşır selesinin fiyatı 59 TL 
Ahşap dekorlu sıvı sabunluk fiyatı 39.50 TL 
Siyah iki katlı köşeliğin fiyatı 109 TL 
Metal ürün fiyatı ise yalnızca 45 TL 


BİM mutfak eşyaları ve çeyizlik ürün fiyatları 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz
Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı
Kimse beklemiyordu! Banka hesaplarına 2354 TL ödeme aktarıldı, hemen kontrol edin Kimse beklemiyordu! Banka hesaplarına 2354 TL ödeme aktarıldı, hemen kontrol edin
Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti
A101, ŞOK, BİM, Migros stokları bitiriyor! 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları dibin dibini gördü A101, ŞOK, BİM, Migros stokları bitiriyor! 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları dibin dibini gördü
Kimlik kartıyla gidene İş Bankası’ndan 10.000 TL ödeme başladı Kimlik kartıyla gidene İş Bankası’ndan 10.000 TL ödeme başladı
SON HABERLER
Garanti Bankası’ndan kesin nakit para! 1000 TL hesaba geçiyor! Garanti Bankası’ndan kesin nakit para! 1000 TL hesaba geçiyor!
Altının dahi çocuğu tarih verdi! Gram altın o tarihte fırlayacak, 1400 TL olmasına sayılı günler kaldı Altının dahi çocuğu tarih verdi! Gram altın o tarihte fırlayacak, 1400 TL olmasına sayılı günler kaldı
Garanti BBVA borçları siliyor! Bu sabah açıklama geldi, borcu olanların dikkatine Garanti BBVA borçları siliyor! Bu sabah açıklama geldi, borcu olanların dikkatine
İhtiyaç sahiplerine 2.500 TL kış yardımı! Ödeme tarihleri açıklandı başvuru için acele edin İhtiyaç sahiplerine 2.500 TL kış yardımı! Ödeme tarihleri açıklandı başvuru için acele edin
Bank kartınızla ATM’den alacağınız ödemeler yükseldi! Bankalar açıkladı! Bank kartınızla ATM’den alacağınız ödemeler yükseldi! Bankalar açıkladı!
Kimse beklemiyordu! Banka hesaplarına 2354 TL ödeme aktarıldı, hemen kontrol edin Kimse beklemiyordu! Banka hesaplarına 2354 TL ödeme aktarıldı, hemen kontrol edin
Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi! Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi!
Enflasyon verileri açıklandı! Enflasyon neleri etkileyecek? Enflasyon verileri açıklandı! Enflasyon neleri etkileyecek?