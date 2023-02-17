Tüm çeyizcilerden daha ucuz market! Ev eşyalarında ve gereçlerinde böyle bir indirim yok! Şubat’ın en büyük indirimi!

17 Şubat BİM kataloğu bugün yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta tüm çeyiz ürünleri var ve büyük bir indirimle! Mutfak ürünleri, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, olmazsa olmaz gıda ürünleri ve temel ihtiyaçlar raflarda bugün yerini aldı. İşte tüm ayrıntılar...
BİM her cuma günü büyük indirimli ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.
17 Şubat BİM aktüel ürün kataloğu fiyatları ne kadar?
Dijitsu marka 43 inç android tv fiyatı sadece 3.999 TL
TCL marka 55 inç led tv fiyatı ise sadece 9.499 TL
Kumtel marka beyaz ankastre setin fiyatı yalnızca 3.999 TL
Kumtel marka dilimli radyatör fiyatı yalnızca 1.099 TL
Dijitsu marka 32 inç uydu alıcılı tv fiyatı 2.099 TL
Kumtel marka dikey ısıtıcının fiyatı ise 649 TL
Arnica marka elektrik süpürgesinin fiyatı ise 1.699 TL
Kumtel marka çift yönlü ısıtıcının fiyatı 399 TL iken, mini Quartz ısıtıcı fiyatı 199 TL, yine Kumtel fanlı ısıtıcı fiyatı 229 TL.
Oyuncak çeşitlerinin fiyatı 6.50 ila 119 TL arasında
Sandalye minderinde fiyat 27.50 TL
Kirli çamaşır sepetinin fiyatı ise 119 TL iken çamaşır selesinin fiyatı 59 TL
Ahşap dekorlu sıvı sabunluk fiyatı 39.50 TL
Siyah iki katlı köşeliğin fiyatı 109 TL
Metal ürün fiyatı ise yalnızca 45 TL
BİM mutfak eşyaları ve çeyizlik ürün fiyatları