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Tüm birikmişini Bitcoin’e yatıranlar! Karardan sonra kasırga etkisi yaşandı! 1 ay olmadan gelinecek seviyeye dikkat

Tüm birikmişini Bitcoin’e yatıranlar! Karardan sonra kasırga etkisi yaşandı! 1 ay olmadan gelinecek seviyeye dikkat edilmeli. İşte 25 Mart 2023 tarihinde Bitcoin’e dair son gelişmelerin detayları...

Tüm birikmişini Bitcoin’e yatıranlar! Karardan sonra kasırga etkisi yaşandı! 1 ay olmadan gelinecek seviyeye dikkat

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi haline gelen Bitcoin, son zamanlardaki krizlerden nasibini aldı. ABD Merkez Bankası kararları, ABD banka iflasları derken döviz kurunda yaşanan değişimler Bitcoin’de de etkisini gördü. Tüm piyasaların etkilendiği koşullardan nasibini alan Bitcoin ise düşüşe geçerek sonucunu verdi. Bitcoin ile öbür kripto paralar da hareketlilik görüldü. Peki, Bitcoin son durum ne? Bitcoin yatırımı yapılmalı mı? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralar için son durum detayları... 


Son günlerde Bitcoin de yaşanan piyasa hareketlenmelerinden kendisine düşeni aldı. Bitcoin, 9 ayın en yüksek noktasına ulaşmış ve 28 bin dolar sınırını da geçmişti ve yatırımcıları mutlu etmişti. Bitcoin’in bu sınırı aşmasının ardından alıp başını gitmesi ve zirveye oynaması beklenirken tahminlerle yaşananlar uyuşmadı. ABD Merkez Bankası (FED) kararlarından sonra aksi yönde bir hareket kaydetti. 


FED kararları Bitcoin’e düşüş yaşattı 


ABD dolarının etkisiyle beraber iki bankanın iflası büyük yankı bulurken ABD Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararları da iz bıraktı. Faiz 25 baz puan arttırıldı ve bunun ardından piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşandı. Bazı yatırım araçlarında yükseliş görülürken ne yazık ki hepsinde durum böyle olmadı. 


Başkan Powell’ın gerçekleştirdiği açıklamalarda ise “Faiz indirimi düşünülmediği” öğrenildi. Bu noktadaki açıklamasının ardından ise Bitcoin piyasası etkilendi. Yüzde 5 değer kaybederek Ethereum’da etkisini hissetti. 

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