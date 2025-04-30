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Tüm annelere geldi; Gelir şartı yok, Aile Bakanlığı 5000 TL veriyor!

Türkiye’de ailenin korunması ve desteklenmesi yönünde önemli adımlar atılıyor. Bu adımların başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu doğum destek programı geliyor.

Tüm annelere geldi; Gelir şartı yok, Aile Bakanlığı 5000 TL veriyor!

Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yakından ilgilendiği bu yeni destek sistemi, sadece ekonomik yardım sağlamıyor; aynı zamanda ailenin yapısını güçlendirmeyi, yeni doğan çocukların geleceğine umut olmayı hedefliyor.

Bakan Göktaş’ın açıklamalarına göre, 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayan başvurulara yalnızca birkaç hafta içinde 287 bin 518 aile başvurdu. Bu rakam, toplumun uygulamaya olan güvenini ve desteğe olan ihtiyacını net bir şekilde gösteriyor.

Tüm annelere geldi; Gelir şartı yok, Aile Bakanlığı 5000 TL veriyor!

Kim Ne Kadar Destek Alacak?

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Bu destekler, çocuk 5 yaşını doldurana kadar kesintisiz şekilde devam edecek ve herhangi bir gelir kriteri aranmayacak.


Ailelerin Yoğun İlgisi: İşte Rakamlarla Başvurular

Toplam başvuru sayısı: 287.518

Birinci çocuk için: %41 oranla 116.594 başvuru

İkinci çocuk için: %31 oranla 88.982 başvuru

Üçüncü çocuk için: %18 oranla 51.843 başvuru

Üç ve üzeri çocuk için: %10 oranla 30.099 başvuru

En çok başvuru yapılan iller sırasıyla: İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa.

Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

Bakanlık, Anneler Günü’nün de içerisinde yer aldığı Mayıs ayında ilk ödemeleri annelerin hesaplarına yatıracak.

Evlilik Hazırlığındaki Gençlere de Müjde Var!

2025 Aile Yılı kapsamında yalnızca yeni doğanlar değil, yeni yuva kuran çiftler de destekleniyor. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençler için:

Mobilya

Beyaz eşya

Ev tekstili

Mutfak eşyaları
gibi ev kurma ihtiyaçlarına yönelik özel indirim kampanyaları geliyor. 16 firma ile yapılan anlaşmalar sayesinde genç çiftler ciddi avantajlara sahip olacak.

İndirim Kampanyası Ne Zaman Duyurulacak?

30 Nisan’da yapılacak toplantıyla, kampanyaya dahil olan firmalar ve sağlayacakları indirim oranları kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu yeni destek programları, Türkiye’nin aile yapısını sadece ekonomik olarak değil, duygusal ve sosyal olarak da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Göktaş’ın da dediği gibi:

"Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır."

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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