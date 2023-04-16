Tüm 18 yaş üstü gençlere harçlık! Bayram öncesi T.C. kimlik son hanesine göre

Nisan ayında başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 18 yaş üstü gençlere yapılacak ödemelerle ilgili açıklama geldi. Açıklama kapsamında üniversite öğrencileri için öğrenim kredisi yatırılacağı bilgisi yapıldı. Nisan ayında öğrenciler için hesaplara bayramdan önce ödemeler yatıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen açıklama doğrultusunda Nisan ayı ödemeleri hemen hemen gençlerin hesaplarına yattı. Maddi anlamda problemleri olan öğrencilere finansal destek amacıyla yapılan bu ödemeler Bakanlıktan destekleniyor.



BAKANLIKTAN GENÇLERE HARÇLIK GİBİ ÖDEME



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan gelen Twitter açıklamasında burs ve kredilerin gençlerin IBAN’larına aktarıldığı iletildi. Maddi desteği öğrencilerin başarılarını sürdürebilmeleri için sunan bakanlıktan ödemeler devam edecek.



Gençlerin eğitim ve öğretim hayatına devam etmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenli yapılan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Türkiye’deki gençler için büyük bir önem taşıyarak birçok ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktadır.



GENÇLERE BAKANLIKTAN SÜREKLİ DESTEK



KYK burs ve öğrenim kredisine ek olarak çeşitli ödemelerle maddi anlamda güçlük çeken öğrencilerin eğitim hayatından geri kalmaması da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’de 18 yaşını dolduran ve üniversite eğitimi alan ya da bunun yanında başka sebeplerle desteği sağlanan milyonlarca genç vardır.



Özel birçok kurum tarafından öğrencilere sunulan burslara ek olarak yalnızca üniversite öğrencilerine olmamakla beraber devlet bursları ise şu şekildedir:

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) karşılıksız burs ile öğrenim kredisi ödemeleri, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) destekleriyle bursu, 100 / 2000 YÖK Doktora bursu, YÖK tarafından verilen Türkoloji bursu ile Yurtdışı araştırma bursu, Yine YÖK’ten yabancı dil eğitim bursu sağlanmaktadır.



Bunlara ek olarak MEB öğretmenlik bursu ile Başbakanlık VGM bursu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursları, YLSY (Yurtdışı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Bursu) bursları devletten sağlanmaktadır.