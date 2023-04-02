Tüketici mahkemesi kredi borcu ödeyenlere iade kararı aldı! Bankalar 15.000 TL geri ödeme yapacak

Geçmiş dönemlerde bankalardan kredi kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir detay paylaşıldı. Son dönemlerde büyük artış gösteren ihtiyaç kredisi başvuruları baz alındığında bu haberin milyonlarca vatandaş için önemi büyük. Kredi kullanan vatandaşlara para iadesi yapılmasına tüketici mahkemesince karar verildi.



Emsal niteliğinde olan tüketici mahkemesi kararı doğrultusunda bankalar tarafından milyonlarca vatandaşa kredi çekerken yaptıkları hayat sigortası tutarları geri iade edilecek. Peki, kredi hayat sigortası para iadesi için başvuru yapılacak mı? Hayat sigortası iadeleri nasıl yapılıyor? İşte ihtiyaç kredisi hayat sigortası para iadesine dair detaylar...



İHTİYAÇ KREDİSİNİ HAYAT SİGORTALI ÇEKENLERE İADE



Vatandaşlar son zamanlarda ülkedeki maddi anlamda güçlüklerin karşısında çareyi kredilerde buluyor. Bankalardan alınan ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, KOBİ kredisi ve daha birçok kredi içinse genellikle bankalar hayat sigortası talebinde bulunuyor. Bu doğrultuda yapılan kredi ödemelerinden sonra ise kredi için tanımlanmış hayat sigortasının para iadesine karar verildi. Müşteri kredi alırken sayfalarca evrakı okumak yerine imzaladığı zaman, kendisine bazen hayat sigortalı olarak kredi tanımlandığını da fark etmeyebiliyor.



HAYAT SİGORTASI ÖDEMESİ İADESİ NASIL ALINIR?



Tüketici mahkemesinin verdiği karar bağlamında müşterilerden zorunlu masrafların istenebileceği belirtildi. Bu noktada ise hayat sigortası için kesilen tutarı bankaların geri iade etmesi gerekiyor. Önceki kredilerinizden hayat sigortası tutarının geri iadesini almak içinse e-devlet adresinde “Hayat sigortası poliçe ve tazminat bilgileri sorgulama” kısmına giriş yaparak geri talepte bulunulabilmektedir.



HAYAT SİGORTASI İADE BAŞVURUSU



Banka müşterileri kullanmış oldukları çeşitli kredilerin hayat sigortasının iadesi için e-devlet üzerinden girişlerini sağlayarak “Hayat sigortası poliçe ve tazminat bilgileri sorgulama” kısmını aratacak ve ardından iade talebini yapacak. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve diğer kredilerde çekilen kredi miktarına göre hayat sigortası tutarı da değişmektedir. Eğer çektiğiniz kredinin hayat sigortası 15 bin TL ise bu banka tarafından geri iade edilecektir.