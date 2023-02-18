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Tükenmeden alın! 45 TL’ye tuvalet kağıdı başka bir yerde bulunmaz! O marketten bedava fiyatına tuvalet kağıdı indirimi geldi!

Tükenmeden koşun alın! Böyle tuvalet kağıdı indirimi bu zamanda görülmedi! 45 TL gibi bir fiyata bulunmayacak tuvalet kağıdı indirimini o market yaptı! İşte 45 TL indirimle tuvalet kağıdının detayları...

Tükenmeden alın! 45 TL’ye tuvalet kağıdı başka bir yerde bulunmaz! O marketten bedava fiyatına tuvalet kağıdı indirimi geldi!

Özellikle son bir senede artan maliyetler vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasında da büyük bir problem yaşatmaya başladı. Fakat bu market pahalılığa inat gibi en çok zamlanan ürünlerden olan tuvalet kağıdında öyle bir indirime gitti ki vatandaş şoke girdi. Şoktan çıkın ve sizde tükenmeden indirimden yararlananın. 


Gıdadan temel ihtiyaçlara, kozmetikten mutfak gereçlerine, iğneden ipliğe kadar yaşamın her alanında gelen büyük zamlar sabit gelirli vatandaşları çok zorlar bir duruma geldi. Vatandaşlar da özellikle indirim kovalamaya çalışarak harcamalarını düzenli yapmaya gayret ediyor. Birçok zincir markette aktüel kataloglar ile birlikte yaptıkları büyük indirimleri duyuruyor. Vatandaş bunları takip edip ihtiyaçlarını olabilecek en uygun fiyatlarla almaya çalışıyor. Tuvalet kağıdına gelen büyük zamlar ise bu süreçte en çok zam görenlerden. İşte bu market ise tuvalet kağıdında hiçbir yerde olmayan bir fiyat verdi! 


Migros 12’li Ecco yeşil dünya tuvalet kağıdı indirimi 


Migros ülkemizin en büyük market zincirlerinden birisi olarak tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaptı. Migros, 12’li tuvalet kağıdı olan Ecco yeşil dünya tuvalet kağıdını tam olarak 45.90 TL’ye düşürdü. Migros’ta bu kadar uygun fiyatı gören vatandaşlar hemen atıldı. 2 tane alsanız bile diğerlerinden çok daha hesaplıya geliyor. 

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