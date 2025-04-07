Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü

Bu ani ve sert adım, yalnızca Amerikan ekonomisini değil, tüm küresel finans sistemini etkisi altına aldı. İlk büyük tepkiler Asya borsalarında ve ABD vadeli işlemlerinde gözlenirken, dalga Türkiye'ye de ulaştı. Borsa İstanbul, haftaya sert bir düşüşle başladı. Piyasaların bu hamleye karşı verdiği ilk tepki, oldukça tedirgin ve panik havasında oldu.

BIST 100 Endeksi Sert Çakıldı: İlk İşlem Gününde Yüzde 3,4’lük Kayıp

Borsa İstanbul'da yatırımcılar haftaya oldukça tatsız bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,4'lük kayıpla başladı ve 9.062 puan seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle yatırımcı psikolojisinde büyük bir güven kırılması yarattı. Analistler, yaşanan bu düşüşün temelinde yalnızca yurt dışı gelişmelerin değil, aynı zamanda iç piyasalarda artan belirsizliklerin de etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Bankacılık Endeksi Alarm Verdi: Yüzde 4’lük Gerileme Endişe Yarattı

Özellikle bankacılık sektörüne yönelik baskılar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Borsa İstanbul'daki bankacılık endeksi açılış itibariyle yüzde 4’e yakın bir değer kaybı yaşadı. Uzmanlar bu sektörel düşüşü, hem yabancı yatırımcının pozisyonlarını hızlıca boşaltmasına hem de artan küresel faiz baskısının bankacılık bilançoları üzerinde yaratacağı negatif etkilere bağlıyor.

Altın Fiyatları da Kan Kaybediyor: Gram Altın 3 Haftanın Dibinde

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın da bu kez piyasalardaki panikten nasibini aldı. Trump’ın tarifeleriyle birlikte ons altın 2.972,4 dolara kadar gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü. Gram altın ise yüzde 0,61’lik düşüşle 3.688 TL’ye indi. Genelde kriz zamanlarında altın fiyatları yükselirken, bu sefer küresel panik satışları ve hızlı likidite ihtiyacı, altını da aşağı çekti.

Bitcoin’de Sert Düzeltme: 75 Bin Doların Altı Görüldü

Kripto paralarda da adeta tsunami etkisi yaşanıyor. Piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla uzaklaşmasına neden oldu. Bitcoin, Aralık 2024’te gördüğü 107 bin dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 28'lik düzeltmeyle 76.900 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum ise yüzde 14’lük sert düşüşle 1.538 dolara indi. Son 24 saatte kripto para piyasalarının toplam değerinde yüzde 8,56'lık erime yaşandı.