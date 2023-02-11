Trafikte Bunu Yapan Yanacak 3.304 Lira Ödeyecek! Yeni Düzenleme Açıklandı

Trafik cezası, yasa dışı veya yasa uyarınca belirlenen trafik kurallarına uymama durumunda verilen bir cezadır. Trafik cezaları, aşırı hız, işaretleri ve trafik işaretlerini ihlal etme, sigara içme veya içki içme gibi yasa ihlalleri sonucu uygulanır. Ayrıca, araçların teknik kontrollerini yapmamak, aracın sürücüsünün ehliyet veya sigorta belgesinin olmaması gibi nedenler de trafik cezasına neden olabilir. Trafik cezaları, para cezaları, sürücü belgesi iptali, ceza puanları gibi farklı şekillerde uygulanabilir. Bu cezalar, sürücülerin dikkatli ve güvenli bir şekilde araç kullanmasını sağlamaya yönelik bir tedbir olarak kabul edilir ve trafik kazalarının sayısını azaltmayı amaçlar.

Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenen kurallara uyulmaması halinde sürücüler her geçen sene daha yüksek tutarda ceza ödüyor. 2023 yılının gelmesi ile asgari ücrete yapılan zamlar trafik cezalarını da etkiledi. Yeni yılda belirlenen yeni trafik cezası tutarlarına sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı. Özellikle bir kurala uymamanın cezasına yüzde 112 oranında zam yapılınca vatandaşlar ayağa kalktı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu durumdan çoğu kişi haberdar olmadığı için beklenmedik rakamlarla karşılaştı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere yazılan para cezalarına asgari ücretin ardından zam geldiği için artık bu kurallara uymayan kişiler 3 bin 304 lira kadar ceza ödemek zorunda olacak.

YÜZDE 112 ZAM GELDİ

Ülkemizdeki sürücülerin en çok ceza yediği konulardan biri olan yayaya yol vermeme cezası 2023 yılında yüzde 112 zamlı olarak uygulanacak. 2022 yılı boyunca 860 lira olarak ödenen bu tutara yapılan zammın ardından artık yaya geçidinden karşıya geçen yayaya yol vermeyen sürücülere 1.917 lira ceza verilecek. Araçta yüksek sesle müzik dinlemeyerek ses kirliliği yapan ve çevredeki kişileri rahatsız eden vatandaşlara da araçta yüksek sesli müzik dinlemekten 436 lira para cezası kesilecek.

ARABA SÜRERKEN TELEFONA BAKAN YANDI

Telefon bağımlılığının giderek arttığı günümüzde artık sürücüler araba sürerken bile telefon kullanmaya çalışıyor. Bu durum da milyonlarca kişinin canını riske atıyor. 2023 yılının gelmesi ile birlikte telefon kullanma cezasına da güncelleme getirildi. Buna göre araç kullanırken telefona bakan ve kullanan sürücülere 951 lira para cezası verilecek. Bu kişilerin tespiti elektronik kameralar ve trafik polisleri tarafından gerçekleşecek ve telefon kullandığı görülen kişiler 951 lira ödemek zorunda kalacak.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Ülkemizde trafik cezaları genellikle online olarak Ödeme Sistemi veya PTT şubeleri aracılığıyla ödenir. Ayrıca bankalar ve cep bankacılığı uygulamaları da kullanılabilir. Öncelikle cezanın tutarı ve ödeme yöntemi belirlenmeli, daha sonra ceza numarası veya plaka numarası gibi gerekli bilgilerin girilmesiyle ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Trafik cezası ödenmezse, cezanın tutarı artabilir ve ceza borçluya haciz işlemi yapılabilir. Ayrıca trafik cezalarının ödenmemesi durumunda sürücülerin ehliyetleri geçici olarak askıya alınabilir veya ehliyetlerinin iptal edilmesi de mümkündür. Bu nedenle trafik cezalarının zamanında ödenmesi önerilir.