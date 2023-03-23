Trafiğe dair hangi cezanız varsa siliniyor! Başvuru için son tarih verildi!

2023 yapılandırmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tamamen yürürlüğe girmesi birçok vatandaşı sevindirdi. Kamuya borcu olan vatandaşların hemen hemen her alanda borçları siliniyor ve 2000 TL üzeri borçlar için de 48 aya kadar taksit imkanı veriliyor. Peşin ödemeler de ise büyük indirimlerle sağlanıyor.



Yapılandırma kapsamında ise köprü otoyol geçişleri, trafik cezaları, faizleri ve gecikme cezaları da silinecek. Vatandaşlar borçlarına yapılandırma gerçekleştirerek ya da peşin ödemelerle yüzde 25 indirim alarak, bunlara ek olarak peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ından kurtularak tüm borçlarını ödeyebilecek. Yapılandırma başvurusu içinse tarihler verildi. Peki, 2023 yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman? 2023 yapılandırma kapsamında trafik cezaları silinecek mi? İşte 2023 yapılandırma detayları...



2023 yapılandırma çerçevesinde trafik cezaları var mı?



Resmi Gazete’de yayımlanarak tamamen yürürlüğe giren 2023 yapılandırmasında prim ve vergi borçları ile trafik cezaları da dahil. Trafik cezalarının yapılandırma kapsamında peşin ödemeyle hem enflasyon farkından indirim alınacak hem de ana paradan. Bu noktada ise 4 bin 538 TL olan borç 1.871 TL ödenecek.



Enflasyon farkı ve yüzde 25 indirimi



Vatandaşlardan trafik cezası bulunanlar için borçlarını peşin ödemeleri durumunda anaparaya yüzde 25 indirim sağlanacak. Yüzde 25 indirime ek olarak da enflasyon farkının da yüzde 90’ı alınmayacak.



2023 yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman?



2023 yapılandırması ile prim ve vergi ödeme borçları, trafik cezası borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi açıklandı. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak verilen 2023 yapılandırma başvurularında gecikme faizleri silinerek, yalnızca Yİ-ÜFE hesabı yapılacak.



Peşin ödemeye 4’de 1 indirim



2023 yapılandırma yasası kapsamında peşin ödeme imkanı olan vatandaşlar için 30 Haziran’a kadar süre bulunuyor. Bu tarihe kadar yapılan peşin ödemeler için vatandaşlardan borcun yüzde 25’i tahsis edilmeyecek. Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023 olarak verildi.