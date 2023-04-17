Toz şeker, ayçiçek yağı, 30’lu yumurta fiyatları düştü! Tarım Kredi’de dev bayram indirimi

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden Bayram indirimi duyurusu geldi. Ramazan ayı boyunca dev indirimlere imza atan Tarım Kredi Market bayrama özel yeni indirimli ürün listesini yayınladı. Tüm temel gıda ürünlerinde Tarım Kredi de büyük indirim var. Tarım Kredi Kooperatif markette ayçiçek yağı toz şeker 30'lu koli yumurta tuvalet kağıdı ve daha onlarca ürün çok ekonomik fiyatlarla raflarda. Tarım Kredi indirimini Duyanlar Akın Akın gidiyor çünkü bu fiyatlara başka markette indirimli ürün yok.

Market indirimi bekleyen ucuz market alışverişi yapmak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden büyük indirim kampanyası başladı. Ramazan ayı boyunca dev indirimleri ile tüketicilere hizmet veren Tarım Kredi Kooperatif Market bu defa evinizin temel ihtiyaç ürünlerini ekonomik fiyatlarla karşılıyor. Tarım Kredi bayram indirimi listesinde yok yok. 30'du koli yumurta, 5 kilogram toz şeker, 5 litre ayçiçek yağı,32'li tuvalet kağıdı, 16'lı kağıt havlu ve daha nice ürün tarım kredi de indirimli olarak sizleri bekliyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market indirim listesinde neler var? Tarım Kredi indirimli ürünler listesi ve detaylar haberimizde…

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Güncel Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi açıklandı. Tarım Kredi marketin indirim listesinde Bu hafta da her evin temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. 5 kilogram toz şeker 5 litre ayçiçek yağı 30'lu koli yumurta 32'li tuvalet kağıdı 16'lı kağıt havlu 1 kilogram çay ve daha nice ürün tarım kredi de indirimli olarak sizleri bekliyor. Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi şöyle:

Tarım Kredi Türk kahvesi 15,90 TL

Antep Fıstıklı lokum çifte kavrulmuş 56,90 TL

Fındıklı lokum çifte kavrulmuş 36,90 TL

Elit Ultra çamaşır suyu Ultra yoğun formül 13,90 TL

Tarım Kredi ilk hasat siyah çay 1000 gram 72,90 TL

Familia Tuvalet kağıdı 16'lı 104,90 TL

Elit limon kolonyası 1 litre 37,90 TL

Eti hediyelik çikolata 300 gram 68,90 TL

Parex Trend Bulaşık süngeri 5'li 9,50 TL

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI TOZ ŞEKER 30'LU KOLİ YUMURTA FİYATLARI

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde ayçiçek yağı fiyatlarına da indirim var. tarım kredi ve tmo 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şu anda 135 TL'den raflarda yerini aldı. Buna ek olarak 5 kilogram toz şeker fiyatı da Tarım Kredi de 99 TL’ye düştü. Yine Tarım Kredi 30'lu koli yumurta fiyatları 65 TL'den raflarda yer alıyor.