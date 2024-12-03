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Torba Yasa ile 3600 Ek Gösterge Müjdesi! Yasa ile Memurlara Ne Zaman Verilecek? Kimler Faydalanacak?

Torba Yasa ile birlikte kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi uzun süredir beklenen müjdelerden biri olarak gündeme geldi.

Torba Yasa ile 3600 Ek Gösterge Müjdesi! Yasa ile Memurlara Ne Zaman Verilecek? Kimler Faydalanacak?

55 maddeden oluşan torba yasa kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanırken kalan 35 madde için ise görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kamu çalışanları özellikle BAĞ-KUR 7200 prim günü ile 3600 ek gösterge gibi önemli düzenlemeleri merakla bekliyor. Bu düzenleme çalışanların maaşlarının artmasına ve emeklilik haklarının güçlenmesine yardımcı olacak.

2022 yılında çıkarılan torba yasada öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukatlar ve matematikçiler gibi unvanlara sahip kamu personeli ek gösterge artışından faydalanmıştı. Ardından 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu düzenlemenin ilk aşamasının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Yapılan Açıklama Ne Anlama Geliyor?

Bu açıklamalar kamu çalışanları arasında heyecan yarattı. Çünkü ek gösterge artışı özellikle emekli maaşlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde görev yapan çalışanlar uzun zamandır bu düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyordu. Torba yasadaki düzenlemeler kamu personelinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Torba yasa ile gelen bu düzenleme sadece maaş artışı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kamu çalışanlarının motivasyonunu artırmayı hedefliyor. 3600 ek gösterge sadece çalışanlar için değil emekliler için de faydalı olacak. Çünkü ek gösterge artışı ile birlikte emekli maaşlarının da artması bekleniyor. Bu özellikle emekli olan kamu personelinin yaşam standartlarını iyileştirecek bir gelişme olacak.

3600 Ek Gösterge Çıkacak mı? Son Karar Ne?

3600 ek gösterge düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağı kamu çalışanları arasında en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda 15 Ocak 2023’te yürürlüğe giren düzenleme ile 5,3 milyon kamu çalışanı ve onların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlendiğini vurgulamıştı. Bu düzenleme zaten bir dönüm noktasıydı, ancak kamu çalışanları için en önemli adım 3600 ek göstergenin hayata geçmesi oldu.

Bakan Işıkhan bu konuda umut verici açıklamalar yaparak "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımıza yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama 3600 ek göstergenin sadece belirli bir grup memuru kapsamakla kalmayıp daha geniş bir kitleye hitap etmesi için çalışmaların hızlandırılacağını gösteriyor. Kamu çalışanları da bu gelişmelerden büyük bir heyecan duyuyor ve düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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