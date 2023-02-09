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Toplu nakit arayan emekliler dikkat! 28 Şubat'a kadar başvuru yapana o banka para dağıtacak

Emekli maaşı alanlar dikkat. Son tarih belli oldu. O tarihe kadar başvuru yapanlara binlerce lira nakit para dağıtılacak. Toplu para arıyorsanız bu Kampanyayı Sakın kaçırmayın.

Toplu nakit arayan emekliler dikkat! 28 Şubat'a kadar başvuru yapana o banka para dağıtacak

Toplu nakit arayan emekliler dikkat! 28 Şubat'a kadar başvuru yapana o banka para dağıtacak. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlar için duyuru yapıldı. Güncel kampanyalara başvuru yaparak binlerce lira Toplu para alabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacı olanlar bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. Emekli maaşına göre en az 50.000 TL ödeme yapılacak. 36 ay vadeli ve düşük faizli olarak bu ödemeden yararlanmak için başvurunuzu en geç 28 Şubat'a kadar yapmanız gerekiyor. Emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizin devamında…

Bankalar emekliler için kampanya üstüne kampanya yapmaya devam ediyor. Yeni bir kampanya duyurusu da DenizBank'tan geldi. 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan emekliye DenizBank'tan binlerce liralık nakit destek verilecek. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında en az 50.000 TL vermeyi planlıyor. Üstelik bu Nakit paraya 36 ay vadeli olarak ulaşmak mümkün. Uygun faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanmak istiyorsanız geç kalmayın DenizBank'a başvuru yapmayı unutmayın. Denizbank düşük faizli kredi kampanyası başvuru şartları ve detayları haberimizde ulaşabilirsiniz.

28 ŞUBAT'A KADAR BAŞVURU YAPIN

DenizBank'ın Şubat ayı için başlattığı yeni düşük faizli kredi kampanyasına yoğun ilgi var. Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapanlara özel uygun faiz oranı uygulanıyor. Bu kampanya sadece emekliler için geçerli. Düşük faizli emekli kredisi imkanından faydalanmak isteyenler emekli maaşını da DenizBank'a taşımak zorunda. Çünkü kredi kampanyası emekli maaşına göre veriliyor.

50.000 TL'Yİ 36 AY VADELİ ALABİLİRSİNİZ

Hemen Siz de Denizbank müşterisi olarak 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. DenizBank, emekli müşterilerine faiz oranlarını %1.69 olarak belirledi. Ancak tabii ki kredi puanınızda kredi kullanırken faiz oranı belirleme konusunda son derece önemli.

MAAŞ PROMOSYONU FIRSATI DA VAR

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için Maaş promosyonu fırsatı da bulunuyor. Yani hem ihtiyaç kredisi kullanabilir hem de DenizBank'ın 7000 TL'ye Varan emekli promosyon ücretlerinden faydalanabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden promosyon ücretleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi yaptı. Bankanın internet sitesini ziyaret ederek Detaylara ulaşabilirsiniz.

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