TOKİ'den yüzde 25 peşin, 48 ay vadeli arsa müjdesi! Alan kazanır- Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de içinde bulunduğu 32 ilde toplam 174 adet arsa satışa çıkarıldı. Bu arsalar arasında konut, ticaret, sanayi ve sosyal kültürel tesis alanları gibi farklı niteliklere sahip araziler bulunuyor. TOKİ, bu kampanyayı daha da cazip hale getirmek için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçenekleriyle ödeme imkânı tanıyor. Aynı zamanda İstanbul’da yer alan bir rekreasyon alanı da kiralama yoluyla kullanıma sunulacak.

TOKİ'nin Arsa Satış Kampanyasının Detayları

TOKİ'den yüzde 25 peşin, 48 ay vadeli arsa müjdesi! Alan kazanır. TOKİ’nin bu arsa satış kampanyası, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. 32 farklı ilde yer alan arsalar, çeşitli amaçlar için kullanılabilir durumda. Ankara Etimesgut’ta konut ve rekreasyon alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları gibi geniş bir yelpaze söz konusu. İstanbul’da ise hem konut hem de rekreasyon alanları yer alıyor. İzmir’de sanayi depolama alanları öne çıkarken, Kayseri ve Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları gibi çok çeşitli seçenekler mevcut.

Bu kampanya ile satışa sunulan arsaların fiyatları 409 bin 64,50 TL'den başlıyor ve 377 milyon 914 bin 545 TL'ye kadar yükseliyor. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere hitap eden bir seçenek sunuyor.

İstanbul'da Rekreasyon Alanı Kiralama Fırsatı

TOKİ'den yüzde 25 peşin, 48 ay vadeli arsa müjdesi! Alan kazanır. İstanbul gibi büyük ve yoğun bir şehirde rekreasyon alanları oldukça değerli. TOKİ, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını kiralama yoluyla ilgililere sunuyor. Bu alanın kiralama işlemi için açık artırma, 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Aynı zamanda internet üzerinden de teklif verilebilecek. Bu, özellikle İstanbul’da işletme açmak veya mevcut bir işletmeyi genişletmek isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Yatırım Fırsatları ve Ödeme Koşulları

TOKİ’nin sunduğu arsalar, özellikle yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Türkiye genelinde 32 ilde yer alan bu arsalar, hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler için farklı kullanım alanları sunuyor. Konut imarlı arsalardan ticaret alanlarına, sanayi depolama alanlarından sosyal kültürel tesis alanlarına kadar geniş bir yelpaze mevcut. Üstelik, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Bu, özellikle büyük yatırım yapmak isteyen ancak nakit akışını yönetmek isteyenler için büyük bir avantaj.

Bu arsaların toplam muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 TL olarak açıklanırken, toplam büyüklük ise 6 milyon 957 bin 343 metrekare olarak belirlendi. Bu büyüklükte bir arazi portföyü, Türkiye genelinde geniş bir yatırım imkânı sunuyor.

Kampanya Kaçırılmamalı?

TOKİ’nin bu kampanyası, Türkiye genelinde arsa yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade gibi cazip ödeme koşulları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca, farklı şehirlerde ve farklı alanlarda yer alan bu arsalar, hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler için büyük bir potansiyel taşıyor.

Özellikle İstanbul’da yer alan rekreasyon alanının kiralanması, büyükşehirde işletme açmak veya mevcut işletmesini genişletmek isteyenler için eşsiz bir fırsat. Bu tür bir alanın kiralama yoluyla kullanıma sunulması, İstanbul gibi büyük ve yoğun bir şehirde bulunması nedeniyle oldukça değerli.

Bu kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve arsalarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresleri ve 444 86 54 numaralı telefon hattı üzerinden iletişim sağlanabiliyor.