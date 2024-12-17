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TOKİ'den dar gelirliye müjde; 240.000 TL'si olana ev satıyor

TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı konut ve arsa satışlarına devam ediyor. Yeni bir duyuru yapan TOKİ, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde 51 ilde toplam 607 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ'den dar gelirliye müjde; 240.000 TL'si olana ev satıyor

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu birçok ilde gerçekleştirilecek bu satışlar, düşük maliyetli taşınmaz arayan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor.

TOKİ’nin 51 İlde Satışa Sunacağı Taşınmazlar

TOKİ, 24 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde düzenleyeceği açık artırmalarla, 51 ilde bulunan taşınmazları satışa çıkaracak. Satışlar, fiziksel olarak Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek ve çevrim içi katılım da mümkün olacak.

24 Aralık 2024 Salı günü satılacak taşınmazlar:

Mardin, Ankara, Antalya, Malatya, İstanbul, Sakarya, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Balıkesir, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 Çarşamba günü satılacak taşınmazlar:

Van, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Bitlis, Kocaeli, Konya, Karaman, Ardahan, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Mersin.

En Uygun Fiyatlı Taşınmaz: Mardin’deki Arsa

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında en uygun fiyatlı seçenek, Mardin ilinde yer alan bir arsa. Muhammen bedeli 240 bin TL olarak belirlenen bu arsa, bütçesi sınırlı olan alıcılar için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.

Açık Artırma Nerede Yapılacak?

Açık artırma etkinlikleri, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca, çevrim içi katılım da mümkün olacak ancak çevrim içi başvuruların etkinlikten bir iş günü önce tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: TOKİ Resmi Web Sitesi

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