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TOKİ'den 91.652 TL'ye imarlı arsa! Başvuran alıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Müzayede aracılığıyla 2024 yılı için önemli bir duyuru yaptı.

TOKİ'den 91.652 TL'ye imarlı arsa! Başvuran alıyor

Yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde 25 farklı ilde toplam 390 arsa satışa sunulacak. Bu arsalar için 2-3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırma ile vatandaşlar, kendi illerindeki ya da farklı şehirlerdeki arsalar için teklif verebilecek. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin detaylar ve başvuru koşulları netlik kazandı. İşte süreçle ilgili tüm bilgiler...

390 Arsa 25 İlde Satışa Çıkacak

TOKİ, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da vatandaşların arsa sahibi olabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. 25 ilde satışa çıkarılacak 390 arsa, hem yatırımcılar hem de bireysel kullanıcılar için cazip fırsatlar barındırıyor. Bu arsaların bir kısmı konut yapımına uygunken, diğerleri ticari amaçla değerlendirilebilecek nitelik taşıyor.

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için başvuru süreci ve şartları açıklandı. Başvuruların doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte adım adım başvuru süreci ve şartları...

Başvuru Şartları Nelerdir?

Arsa açık artırmasına katılmak isteyenlerin öncelikle belirli bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Teminat tutarları, arsaların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor. Muhammen bedel, bir gayrimenkulün yaklaşık değerini ifade eden bir terimdir. Bu değer üzerinden katılımcılar, belirlenen oranlarda teminat yatırarak açık artırmaya katılma hakkı elde edecekler.

Açık artırma toplantısına katılmak isteyenler, başvurularını Emlak Yönetim’in belirlediği Halk Bankası hesaplarına veya açık artırma günü salonlarda kurulacak veznelere teminat yatırarak yapabilirler. Teminat bedelleri, arsanın değerine göre şu şekilde belirlenmiştir:

0 - 2.500.000 TL arası muhammen bedelli arsalar için 200.000 TL teminat.

2.500.001 - 10.000.000 TL arası muhammen bedelli arsalar için 500.000 TL teminat.

10.000.001 - 25.000.000 TL arası muhammen bedelli arsalar için 2.000.000 TL teminat.

25.000.001 - 50.000.000 TL arası muhammen bedelli arsalar için 3.000.000 TL teminat.
50.000.001 TL ve üzeri muhammen bedelli arsalar için 5.000.000 TL teminat.

Diyarbakır Kayapınar’daki taşınmazlar için, satış bedeline bakılmaksızın 5.000.000 TL teminat.

Tekirdağ Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde yer alan ve tek lot olarak satışa sunulan taşınmazın tamamı için 100.000.000 TL teminat.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yapılabilir. Gerçek kişiler, yani bireysel başvuru sahipleri, kimlik bilgileri ile birlikte başvurularını yaparken, tüzel kişiler yani şirketler veya kurumlar, ticaret sicil belgeleri ve yetkili imza sirküleri ile başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular, Emlak Yönetim’in Halk Bankası Halkalı Şubesi’ne ait IBAN numarasına yapılacak olan teminat yatırma işlemiyle tamamlanacaktır. IBAN numarası şu şekildedir: TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, teminat yatırdıktan sonra başvurunun tamamlanmış sayılmasıdır. Katılımcılar, istedikleri sayıda arsa için ayrı ayrı teminat yatırarak açık artırmaya katılma hakkı kazanabilecekler.

Açık Artırma Tarihleri ve Yeri

Açık artırma, 2-3 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Arsa satışları, Emlak Müzayede tarafından organize edilecek olup, açık artırmaya hem fiziki ortamda hem de çevrimiçi platformlar üzerinden katılım sağlanabilecek. Özellikle farklı şehirlerdeki yatırımcılar, çevrimiçi katılım ile kolaylıkla teklif verebilecekler.

Katılımcılar, açık artırma salonlarına gelerek teklif verebilecekleri gibi, evlerinden veya ofislerinden de internet üzerinden katılım sağlayabilecekler. Online katılım için Emlak Müzayede’nin resmi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşılabilecek.

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