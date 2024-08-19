TOKİ'den 72 ay vadeyle 699.999 TL’ye satılık konut

TOKİ’nin 43 ilde düzenlediği bu emlak müzayedesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgi görüyor ve farklı bütçelere hitap eden konut seçenekleri sunuyor. Başvuru süreci ve müzayedeye katılım oldukça basit ve erişilebilir olması, vatandaşlar için bu süreci daha da cazip kılıyor. Bu müzayede, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Müzayede İle Ev Sahibi Olma Şansı

Bu müzayede, 2024 yılı itibarıyla başlatılarak Türkiye genelinde geniş bir kitleye hitap ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinde de konutların satışa sunulması, müzayedeye olan ilgiyi artırıyor. Konut fiyatlarının piyasanın altında tutulması, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük bir cazibe merkezi oluşturuyor. Bu müzayede, vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma şansı sunarken, uzun vadeli ödeme planları ile de kolaylık sağlıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

TOKİ’nin bu müzayedesine katılmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ilk şartlardan biri. Başvuru yapacak kişilerin, müzayede tarihinden önce başvuru ücretini ilgili bankaya yatırmaları şartı da bulunuyor. Bu ücret, müzayedeye olan ilginin resmiyete dökülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla belirlenmiş. Başvuru süreci ise oldukça kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandığından, vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Online olarak yapılan müzayede, belirlenen saatlerde katılım imkanı sunuyor ve bu süreç hem hızlı hem de pratik bir şekilde tamamlanıyor.

Fiyatlar ve Ödeme Kolaylıkları

Müzayede kapsamında satışa sunulan konutlar, geniş bir fiyat aralığına sahip. 831 bin TL’den başlayan fiyatlar, konut sahibi olmayı düşünenler için cazip bir seçenek sunuyor. Üstelik TOKİ’nin sunduğu 72 ay vade imkanı, ödeme konusunda esneklik sağlıyor. Bu da, ev sahibi olmayı hayal edenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlarla sunulan konutlar, bu müzayedeyi çok daha değerli kılıyor.

Hangi İllerde Satış Var?

TOKİ’nin 43 ilde düzenlediği müzayede kapsamında satışa çıkarılan konutlar, Türkiye’nin dört bir yanında yer alıyor. Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir gibi büyük illerdeki konutlar, bu müzayedeye olan ilgiyi artırıyor. Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova gibi illerde de konutların bulunması, farklı bölgelerde ev sahibi olmayı düşünenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Bu müzayede, yalnızca konut sahibi olmayı planlayanlar için değil, aynı zamanda yatırım yapmayı düşünenler için de önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle büyükşehirlerdeki konutların, piyasa değerinin altında satışa sunulması, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. TOKİ’nin bu müzayedesi, geniş bir ilgi görürken, aynı zamanda 2024 yılı boyunca devam edecek olması, konut piyasasında hareketliliğe sebep olacak gibi görünüyor.

Başvurular İçin Son Saatler

Müzayedeye katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru süresi hızla daralıyor. Başvuru şartlarını yerine getiren ve müzayedeye katılma ücreti yatıran vatandaşlar, bu büyük fırsattan yararlanma imkanı bulacaklar. Başvuru süreci kolay olmasına rağmen, işlemleri son ana bırakmadan gerçekleştirmek, vatandaşların bu fırsattan tam anlamıyla faydalanmasını sağlayacak. TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden başvurular alınmaya devam ederken, müzayede ile ilgili detaylar da yine bu platformda yer alıyor.



Kaynak: toki.gov.tr

Derleme: Gazeteoku