TOKİ’den 25 Yaş Üzeri Kişiler İçin Yeni Konut Duyurusu Yapıldı

Toki Bartın merkez Dallıca Köyü TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen kişiler için toplu satış ile ilgili duyuruda bulundu. Şu anda toplamda 12 adet 1+1 ev için duyuru yapıldı. Alt gelir grubu kapsamında sunulandı bu kampanya ile birlikte 25 yaş ve üzeri kişiler ev sahibi olmak isterse eğer bu kampanyadan yararlanabilecek. Toplamda 424 konut için 19 Haziran ve 23 Haziran 2023 tarihleri arasında kura gerçekleşecek. Kura ile satılacak olan evler ekonomik fiyatlarla aynı zamanda kaliteli olmasıyla pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek olan kura sayesinde Bartın merkez köyünde ev sahibi olmak isteyen kişiler Bu kampanyadan yararlanabilecek.

Başvuru Bedeli Miktarı

TOKİ tarafından sunulan bu konut kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler bedel olarak 1000 TL ödeme yapabilecek. E-devlet ya da Ziraat Bankası üzerinden bu miktar yatırılabilecek. E-devlet üzerinden yatırılmasının son günü 22 Haziran 2023 olarak belirlendi.

1000 TL miktarı yatırdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilir Daha sonrasında TOKİ'de kura ile satışa çıkacak olan evlere aday olabilirsiniz. Ayrıca taksitler düşük miktarlarla başlayıp daha sonra artış göstererek devam edecek. Başlangıç olarak başvurma bedeli 1000 TL olarak belirlendi. Haziran ayı içerisinde sonuçların belli olacağı bu miktarlar 19 Haziran ve 23 Haziran tarihleri arasında yatırılması gereken miktarlar olarak belirleniyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belli başlı başvuru şartlarına karşıladığınız sürece TOKİ için yapılacak olan bu kuraya başvuruda bulunabilirsiniz.

T.C. vatandaşı olmak gerekiyor,

Başvuru yapılan şehir için de en azından bir yıl boyunca ikamet ediyor olma zorunluluğu,

Başvuru tarihi ile birlikte 25 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu, ayrıca şehit yakın olan ya da dul olan kişilerde yaş şartı aranmıyor,

Aylık hane içerisindeki gelirin 21.000 TL'yi geçmemesi gerekiyor,

Hane içerisinde sadece bir kez başvuru yapılabilir, yani kişi kendisi eşi ya da çocuğu adına bir kez başvuru yapabilecek, aynı hane içerisinde birden fazla başvuru yapan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak,

Tüm bu şartlar sağlandığı sürece 19 Haziran itibariyle kolaylıkla e-devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası üzerinden gerekli bedeli ödeyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Kura yöntemi ile birlikte satışa sunulan konutların sonuçları Haziran ayı içerisinde açıklanacak.

Aylık Taksit Önemeleri

TOKİ’den ev alımı yapmak isteyen kişiler aylık belli miktarlarda ödeme gerçekleştirerek belirli süreler içerisinde evin sahibi oluyor. Ödeme miktarları ve evin fiyatı genellikle oda sayısı ve brüt alan metrekaresi alanını gibi durumlara göre değişkenlik gösteriyor.

Şu anlık 12 adet sunulan 1+1 konut satışlarında brüt 103 metrekare olarak belirlendi. Net metrekaresi ise 79 metrekareyi buluyor. İlk başlangıç taksiti olarak 4368.16 taksitler başlayacak. 5874 ise daha sonraki taksitler olarak belirlendi.

Bartın'da sunulacak olan TOKİ evleri 1+1 şeklinde belirlendi. 400’ün üzerinde sunulacak bu hane sayısı ile birlikte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar daha rahat ve kolay taksitlerle birlikte ev alabilecek. Şu anlık hali hazırda 12 evin kura ile satışa sunulduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Haziran itibariyle başvuruda bulunabilir. Bartın merkezde oturan vatandaşlar 1 yıl boyunca burada ikamet ediyor olma şartı ve 25 yaşını tamamlamış olma şartı ile başvuruda bulunabilecek. Kura seçenekleri ile talihli kişiler bu şekilde ev sahibi olabiliyor.