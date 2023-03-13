TOKİ kura listeleri değişti! Hemen kontrol edin TOKİ Mart ayı kura çekimi sizin ilinizde olabilir

TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz aylarda başlatılmıştı. İlk Evim ilk iş yerim konut projesinde kura çekimleri kademeli olarak devam ediyor. Ancak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgede OHAL ilan edilmesi ile beraber kura çekimi tarihleri de değişmişti. TOKİ kura çekimi için heyecanla bekleyen vatandaşlara Müjdeli Haber geldi. Kura çekimleri yeniden başlıyor. TOKİ kura takvimi il il yayınlandı. Listede sizin yaşadığınız il de olabilir Hemen bakın.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ ERTELENMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden 11 il etkilendi. 49.000'e yakın can kaybının yaşandığı deprem felaketinin ardından binlerce bina yıkıldı ve bazıları da ağır hasar aldı. Bu sebeple Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekimleri de ertelendi. Çünkü Asrın felaketi nedeniyle Öncelik deprem bölgesine verildi.

TOKİ kura çekimi bekleyen vatandaşlara Müjdeli Haber geldi. Ertelenen kura çekimleri yeniden başlıyor. Toplu Konut idrari İdaresi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bazı illerde kura çekimleri yapılacak. TOKİ kura çekimi il il takvim yayınlandı.

TOKİ MART AYI KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Konut Projesi başlatılmıştı. Kura çekimlerine de başlanan proje kapsamında vatandaşlar kendi illerinde kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Deprem felaketi sonrası hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacağı araştırılırken TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır, hangi illerde TOKİ kuraları çekildi gibi sorulara yanıt aranıyor. TOKİ kura çekilişleri 2023 son dakika haberi az önce geldi. Bakanlık tarafından TOKİ kura çekim takvimi açıklandı. 2023 TOKİ kura çekimi takvimi şöyle oldu:

8 Mart-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8 Mart-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 adet konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 adet konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 adet konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 adet konut

Bu tarihlerde TOKİ kura çekimi gerçekleşecek. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve e-devlet üzerinden kura çekimi sonuçlarını sorgulayabilir.