TOKİ duyurdu; Aylık 12.000 TL'den 2+1, 16.000 TL'den 3+1 daire müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik yeni bir projeyle Aksaray’da konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut Projesi kapsamında, toplam 103 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.

📋 Aksaray TOKİ Projesinde Konut Seçenekleri ve Fiyat Aralıkları

Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut Projesi kapsamında satışa sunulacak dairelerin detayları şöyle açıklandı:

2+1 Daireler (71 adet):

Brüt Alan: 86,12 m² – 89,52 m²

Net Alan: 68,98 m²

Fiyat Aralığı: 2.056.800 TL ile 2.637.600 TL arasında değişiyor.

Peşinat: %25 oranında ödenecek.

Vade: 120 ay.

Başlangıç Taksidi: 12.855 TL ile 16.485 TL arasında. 📈

3+1 Daireler (32 adet):

Brüt Alan: 104,38 m² – 129,05 m²

Net Alan: 83,98 m² – 101,95 m²

Fiyat Aralığı: 2.468.400 TL ile 3.918.000 TL arasında değişiyor.

Peşinat: %25 oranında.

Vade: 120 ay.

Başlangıç Taksidi: 15.427,50 TL ile 24.487,50 TL arasında. 🏡

Bu fiyatlar, dar ve orta gelir grubuna yönelik konut sahibi olma fırsatı sunuyor.



🗓️ Başvuru Süreci: 2–13 Mayıs 2025

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, T.C. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularını tamamlayabilecekler.

Başvuru işlemleri sırasında, TOKİ tarafından belirlenen şartları taşıyan adayların gerekli belgeleri sunması gerekiyor.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması,

Gelir durumunun TOKİ kriterlerine uygun olması.

Ayrıca, başvuru sırasında belirli bir başvuru bedeli yatırılması gerekiyor. 💬



🎥 Kura Çekilişi: 16 Mayıs’ta Canlı Yayında

Başvuru sürecinin ardından konut sahipleri, kura yöntemi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’da TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şeffaf kura yöntemi ile hem başvuru sahiplerinin hem de kamuoyunun gözü önünde bir süreç yürütülecek. 🎥



📢 TOKİ’den Yeni Başlangıç İçin Büyük Fırsat

Bu proje ile birlikte TOKİ, Aksaray’da hem şehre yeni bir soluk getiriyor hem de dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Düşük peşinat, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve kura yöntemiyle belirlenen adil satış modeli, projeye olan ilgiyi artırıyor. 🏘️

Kaynak: Gazeteoku.com -https://www.toki.gov.tr/satis/files/projects/20250416T1142443870.pdf