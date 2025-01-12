GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çankırı ili, Bayramören ilçesinde bulunan Merkez Mahallesi'nde 120 adet konut, 6 dükkan ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi projesi kapsamında toplam 48 konut satışa sunacaktır.

TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi

Satışa sunulan konutlar, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, başvurular 20 Ocak 2025 ile 24 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru bedeli 2000 TL olarak belirlenmiş olup, başvurular Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacaktır. Başvurular arasında yapılacak kura çekilişi ise 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Asil hak sahipleri sözleşmelerini 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında imzalayacakken, yedek hak sahipleri için bu tarih 19-21 Şubat 2025 olacaktır.

Projede sunulacak olan konutlar, net 68,12 m² alana sahip olup, satış bedelleri KDV hariç olarak belirlenmiştir. Konut fiyatları, ödeme planı ve peşinat oranları gibi detaylar, memur maaş artışı esas alınarak güncellenmiştir. Ödeme planında, 120 ay vade ve %25 peşinat seçeneği sunulmaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına, TOKİ'nin resmi web sitesinden erişilebilir.

Kaynak: TOKİ Satış Duyurusu

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin