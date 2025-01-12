TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi

Satışa sunulan konutlar, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, başvurular 20 Ocak 2025 ile 24 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru bedeli 2000 TL olarak belirlenmiş olup, başvurular Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacaktır. Başvurular arasında yapılacak kura çekilişi ise 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Asil hak sahipleri sözleşmelerini 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında imzalayacakken, yedek hak sahipleri için bu tarih 19-21 Şubat 2025 olacaktır.

Projede sunulacak olan konutlar, net 68,12 m² alana sahip olup, satış bedelleri KDV hariç olarak belirlenmiştir. Konut fiyatları, ödeme planı ve peşinat oranları gibi detaylar, memur maaş artışı esas alınarak güncellenmiştir. Ödeme planında, 120 ay vade ve %25 peşinat seçeneği sunulmaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına, TOKİ'nin resmi web sitesinden erişilebilir.

Kaynak: TOKİ Satış Duyurusu