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TOKİ 2025 sosyal konut projeleri: 3+1, 2+1 ve 1+1 ev fiyatları bu rakama düştü

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 2025 yılına ait sosyal konut projelerine dair detayları açıkladı.

TOKİ 2025 sosyal konut projeleri: 3+1, 2+1 ve 1+1 ev fiyatları bu rakama düştü

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bu projeler, uygun fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. İşte TOKİ 2025 sosyal konut projelerine dair tüm detaylar:

2025 TOKİ Konut Fiyatları ve Metrekare Bilgileri

TOKİ’nin açıklamasına göre, 2025 yılı projeleri kapsamında sunulan konut fiyatları ve metrekare bilgileri şu şekilde:

1+1 Daireler: Ortalama 1.5 milyon TL, yaklaşık 55 metrekare.

2+1 Daireler: 1.7 milyon TL’den başlayan fiyatlarla, ortalama 85 metrekare.

3+1 Daireler: 1.8 milyon TL ile 3 milyon TL arasında değişen fiyatlarla, ortalama 105 metrekare.

Projeler, zemin + 4 katlı modern mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapıların hem dayanıklılık hem de estetik açısından standartlara uygun olduğu belirtilmiştir.

TOKİ 2025 sosyal konut projeleri 3+1, 2+1 ve 1+1 ev fiyatları bu rakama düştü1

TOKİ Başvuru Şartları ve Başlangıç Tarihi

TOKİ konutlarından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Üzerine kayıtlı başka bir konutun bulunmaması,

TOKİ’nin belirlediği gelir kriterlerini karşılamak (dar gelirli gruba dahil olmak).

2025 TOKİ projelerine başvurular, Ekim 2025 itibarıyla başlayacaktır. Vatandaşlar, başvuru sürecine dair güncel bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

TOKİ Konutlarının Ödeme Koşulları

TOKİ, uygun ödeme planlarıyla vatandaşların bütçesine destek olmayı amaçlıyor. İşte 240 ay vadeli ödeme koşulları:

1+1 Daireler: 150.000 TL peşinat, 5.625 TL aylık taksit.

2+1 Daireler: 180.000 TL peşinat, 6.750 TL aylık taksit.

3+1 Daireler: 240.000 TL peşinat, 9.000 TL aylık taksit.

Bu ödeme planları, dar gelirli vatandaşların uzun vadede konut sahibi olmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.

TOKİ 2025 sosyal konut projeleri 3+1, 2+1 ve 1+1 ev fiyatları bu rakama düştü1

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

TOKİ başvuru sürecinde talep edilen belgeler, başvuruların başlangıç tarihiyle birlikte TOKİ’nin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Başvuru sürecini takip etmek ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, online sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

TOKİ’nin bu projeleri, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Kaynak: TOKİ Resmi İnternet Sitesi

Derleme: gazeteoku.com

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