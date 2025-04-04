Togg T10X yeni fiyat 2025 geldi; TOGG fiyat listesi nisan 2025

Togg T10X Güncel Fiyat Listesi (Nisan 2025)

V1 RWD Standart Menzil

1.440.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil

1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil

1.830.000 TL

Not: Belirtilen fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları (Nisan 2025)

19 inç iç jantlar: 30.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi V1: 35.000 TL

Kış Paketi V2: 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL

Not: Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahildir; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

Togg T10X Genel Özellikleri

Motor Gücü: 160 kW (218 HP)

Tork: 350 Nm

Azami Hız: 180 km/s

0-100 km/s Hızlanma: 7.8 saniye

Ortalama Enerji Tüketimi: 16.9 kWh/100 km

Ağırlık: 2.126 kg

Bagaj Hacmi: 441 litre

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Hakkında Güncel Bilgiler

Togg'un sedan modeli T10F'in satışa sunulması merakla bekleniyor. Henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmamış olup, satış tarihine dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Not: Belirtilen fiyatlar ve özellikler, Nisan 2025 itibarıyla geçerlidir ve değişiklik gösterebilir.

Kaynak: https://www.togg.com.tr/