TOGG T10F fiyatıyla ortalığı yıkar geçer; Bu fiyata yok satar

Peki, TOGG T10F’in fiyatı ne kadar olacak? Tesla Model Y ile kıyaslandığında sunduğu avantajlar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

TOGG T10F İçin Geri Sayım Başladı!

TOGG, SUV modeli T10X ile yakaladığı büyük başarının ardından, sedan segmentinde de adından söz ettirecek T10F modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. T10F, ilk olarak T10X ile birlikte tanıtılmış, ancak henüz trafiğe çıkmaya hazır olmamıştı. Artık geri sayım başladı ve TOGG’un yeni sedanı yollara çıkmaya hazırlanıyor!

TOGG T10X’in yüksek talep görmesi ve stoklarının hızla tükenmesi, T10F’in de büyük ilgi göreceğinin sinyallerini veriyor. Yerli üretim olması, devlet teşviklerinden yararlanması ve rekabetçi fiyat politikası ile pazarın güçlü oyuncularından biri olacağı kesin!

TOGG T10F Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Otomobil sektöründe rekabet her geçen gün kızışıyor. TOGG T10F’in en büyük rakibi Tesla Model Y olarak öne çıkıyor. Peki fiyatlar nasıl şekilleniyor?

🚗 Tesla Model Y’nin en uygun versiyonu şu anda yaklaşık 1.9 milyon TL’ye satılıyor. Üstelik herhangi bir özel finansman desteği sunulmuyor.

🛑 TOGG T10F ise 1.6 milyon TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak!

Bu fiyat farkı, TOGG T10F’i Tesla’ya karşı ciddi bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca TOGG’un sunduğu finansman destekleri ile kullanıcılar için daha cazip hale geldiğini söylemek mümkün.

TOGG T10F İçin Finansman Seçenekleri Nasıl Olacak?

TOGG, devlet destekli finansman paketleriyle kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. 1 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunulması bekleniyor.

📌 48 ay vadeli kredi seçeneğiyle TOGG T10F almak mümkün olacak!

Yani cebinde 600.000 TL peşinatı olan biri, 1 milyon TL kredi kullanarak TOGG T10F sahibi olabilecek. Bu da yerli üretim avantajını sonuna kadar hissettirecek bir finansman modeli sunuyor.

Özetle:

✔️ Tesla Model Y: 1.9 milyon TL, finansman desteği yok

✔️ TOGG T10F: 1.6 milyon TL, 1 milyon TL kredi imkânı + 48 ay vade

Bu avantajlarla birlikte TOGG T10F’in Türkiye pazarında büyük bir talep göreceği kesin gibi görünüyor!

TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

TOGG T10F’in 2025 yılının ikinci yarısında resmen satışa çıkması bekleniyor.

🚀 İlk teslimatlar 2025 sonlarına doğru yapılacak.

🚀 Ön sipariş süreci ise yıl ortasında başlayabilir.

TOGG T10X’in hızlı bir şekilde tükenmesi göz önüne alındığında, T10F için de erken sipariş vermek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

TOGG T10F Özellikleri ile Öne Çıkıyor

TOGG T10F, tamamen elektrikli yapısıyla çevre dostu bir otomobil olarak dikkat çekiyor.

🔋 Uzun menzilli batarya teknolojisi

⚡ Hızlı şarj desteği

🖥️ Gelişmiş dijital kokpit ve sürüş asistanları

🇹🇷 %100 yerli ve milli üretim avantajı

Tüm bu özellikler, TOGG T10F’i sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da rekabetçi bir model haline getirebilir.