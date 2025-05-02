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Togg T10F bomba gibi geliyor; Tesla halt etmiş! Fiyatı açıklandı

Togg T10F 2025 yazında trafiğe çıkıyor; 600 km menzil, 435 beygir güç ve 41 inç ekran deneyimiyle dikkat çeken yerli sedan, Togg’un yeni yüzü olacak.

Togg T10F bomba gibi geliyor; Tesla halt etmiş! Fiyatı açıklandı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’un yeni modeli T10F sedan için geri sayım resmen başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır merakla beklenen modelin yaz aylarında trafiğe çıkacağını duyurarak heyecanı zirveye taşıdı. Elektrikli araç pazarına güçlü bir oyuncu daha ekleniyor. İşte Togg T10F’in performansı, teknolojik özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili tüm detaylar…

🗓️ Togg T10F Trafiğe Ne Zaman Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yaptığı açıklamada Togg T10F’in 2025 yazında Türkiye yollarında olacağını açıkladı. Togg’un SUV modeli T10X’in ardından bu kez sedan segmentinde iddialı bir hamle geliyor. Böylece marka, ürün gamını genişletirken kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

📅 Togg T10F Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre Togg T10F, 2025 yazında yollarda olacak. Net tarih henüz açıklanmasa da tanıtım ve test sürüşlerinin yaz başında başlaması bekleniyor. Fiyatlandırma ve ön sipariş süreciyle ilgili detaylar ise Togg tarafından önümüzdeki haftalarda duyurulacak.


🚘 Togg T10F’in Öne Çıkan Teknik Özellikleri

Togg T10F yalnızca yerli üretim kimliğiyle değil, sunduğu üst düzey performans ve gelişmiş teknoloji donanımıyla da dikkat çekiyor. Gelin, aracın sunduğu başlıca teknik özelliklere birlikte göz atalım.

💨 Performans Verileri:

Sürtünme katsayısı: 0.23 (segmentinde iddialı)

Menzil: 600 kilometrenin üzerinde

Şarj süresi: 28 dakikada %20’den %80’e

0-100 km/s hızlanma (arkadan itişli): 7.2 saniye

Çift motorlu versiyon: 435 beygir güç, 700 Nm tork

0-100 km/s (çift motor): 4.4 saniye

Bu veriler, T10F’i sadece şehir içi değil, uzun yol kullanımları için de güçlü bir aday haline getiriyor.


🧠 Akıllı Teknoloji ve Dijital Konfor Bir Arada

Togg T10F’in iç mekanı, teknoloji ve tasarımın güçlü uyumunu yansıtıyor. Kokpit düzeni, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş ekranlarıyla adeta bir dijital sürüş deneyimi sunuyor.

📺 Kabin Özellikleri:

12,3 inç dijital gösterge ekranı

29 inç bilgi-eğlence ekranı

8 inç dokunmatik kontrol paneli

Araç içi sosyal kamera

Toplam 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi

Tüm bu özellikler, aracın Snapdragon® işlemcili dijital kokpitiyle entegre çalışıyor. Üstelik yüksek hızlı Wi-Fi erişim noktası ile yolculuk boyunca bağlantıda kalmak mümkün.


📱 Trumore ile Akıllı Erişim

Togg T10F, sadece fiziksel tasarımıyla değil, bağlantılı teknolojileriyle de çağın ötesine geçiyor. Trumore mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar, araçlarına uzaktan erişim sağlayabiliyor.

Anahtar kart veya mobil uygulama ile giriş

'V2L' teknolojisi ile harici güç kaynağına dönüşüm

Uzaktan yazılım güncellemeleri

Bu özellikler, T10F’i geleneksel elektrikli araçlardan ayırarak tam anlamıyla akıllı bir mobilite çözümü haline getiriyor.


✨ Sedan Segmentinde Yeni Dönem

Togg T10F, SUV gövdeden sedan forma geçiş yapan ilk yerli elektrikli model olacak. Tasarım açısından daha alçak, daha aerodinamik ve şehir içi kullanıma daha uygun bir yapı sunacak.

Üstelik arkadan itişli ve çift motorlu seçenekleriyle, hem konfor odaklı kullanıcıları hem de performans tutkunlarını hedefliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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