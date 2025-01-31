TMO'dan müjde! 1-2 Litre ayçiçek yağı fiyatları dipte!

Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim başladı. Mutfak harcamalarını azaltmak isteyen tüketiciler için 5 litrelik ayçiçek yağı en dip fiyatlardan satışa sunuldu.

Gıda fiyatlarının hızla değiştiği bu dönemde, özellikle temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satışa çıkan ayçiçek yağı fiyatları, piyasaya kıyasla çok daha uygun seviyelere geriledi. İşte güncel fiyatlar ve detaylar!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Büyük Düşüş!

Günlük mutfak ihtiyaçlarının en temel ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, özellikle yemeklerde sıkça kullanıldığı için fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ayçiçek yağı fiyatlarını minimum seviyeye çekerek tüketicilere büyük bir avantaj sağladı.

Özellikle son dönemde artan enflasyon ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları daha uygun fiyatlı ürünler aramaya yönlendirdi. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde güncellenen ayçiçek yağı fiyatları:

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 Litre: 90 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 Litre: 170 TL (85 TL/Litre)

Piyasadaki birçok market zincirine kıyasla Tarım Kredi Kooperatif marketleri, daha uygun fiyatlarla ayçiçek yağı satışı yaparak tüketicilere destek oluyor.