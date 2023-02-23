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TMO'da indirim çılgınlığı! Ayçiçek yağı fiyatlarına yeni ayar çekildi, daha ucuzu yok! PTT TMO Ayçiçek Yağı fiyatları

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam üstüne zam gelirken ucuz ayçiçek yağı satışı yapan marketlere ilgi artıyor. TMO en ucuz ayçiçek yağı satışı yaparak son dönemlerde öne çıkıyor.

TMO'da indirim çılgınlığı! Ayçiçek yağı fiyatlarına yeni ayar çekildi, daha ucuzu yok! PTT TMO Ayçiçek Yağı fiyatları

TMO ayçiçek yağı indirimi son dönemlerde çok konuşuluyor. Diğer marketlere oranla çok uygun fiyatlı ayçiçek yağı satışı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarına yeni ayar çekti. Özellikle Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte yükselen fiyatları yeniden düzenleyen TMO, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirime gitti. TMO raflarında 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 35,80 TL indirimle satışa çıktı. Üstelik online sipariş vermek isteyenler PTT AVM'den de ayçiçek yağı alabiliyor.

Türkiye'de hayat pahalılığının her geçen gün artması nedeniyle vatandaşlar daha ucuz alışveriş yapabilmek adına indirimli yerleri araştırıyor. Son dönemlerde ayçiçek yağı indirimi denilince akla gelen ilk adreslerden Biri de TMO oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı indirimi ile dikkatleri üzerine topluyor. TMO 5 litre ayçiçek yağı büyük indirime girdi. Ayçiçek yağı fiyatlarına bir kez daha indirim uygulayan TMO, PTT AVM üzerinden de satışa başladı. Peki, TMO ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? PTT AVM TMO ayçiçek yağı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

TMO AYÇİÇEK YAĞINA BÜYÜK İNDİRİM

Ucuz ayçiçek yağı alışveriş yapmak isteyenler son dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağını tercih ediyor. Çünkü TMO ayçiçek yağı 5 litre fiyatı en dibe çekildi. TMO 5 litre ayçiçek yağı fiyatı sadece 99 tl'ye düştü. 135 TL'ye satılan ayçiçek yağına deprem sonrası büyük indirim yapan Toprak Mahsulleri Ofisi, herkesin erişebileceği fiyatlarda satış yapmaya Özen gösteriyor.

PTT AVM TMO AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

İndirimli ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyen ancak yaşadığı yerde TMO Market bulunmayan kişiler için PTT AVM üzerinden de ayçiçek yağı satışı başladı. Diğer marketlerin neredeyse Yarın fiyatına ayçiçek yağı satışı yapan PTT AVM, Toprak Mahsulleri Ofisinin ürünlerinde dev indirime gitti Nokta PTT AVM tmo5 litre ayçiçek yağı fiyatı şu anda 101 TL'den sizlerle buluşuyor. Üstelik Online olarak çoklu sipariş vermekte mümkün oluyor. markete gitmeden TMO ayçiçek yağı siparişi vermek istiyorsanız PTT AVM'nin internet sitesinden online alışveriş yapabilirsiniz. Sadece 2 TL farkla oturduğunuz yerden ayçiçek yağı alışverişi yapma imkanı sizi bekliyor. Bu farka rağmen PTT AVM TMO 5 L ayçiçek yağı diğer marketlerin neredeyse yarı fiyatına geliyor.

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