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TMO'da 5 LT Ayçiçek yağı 55 TL'ye düştü

Zamlarla birlikte dolar kuru ve akaryakıt fiyatlarının da etkisiyle yağ fiyatlarında rekor artışlar yaşanırken, vatandaşların bütçelerini korumak ve çevreye duyarlı çözümler üretmek adına Antalya Muratpaşa Belediyesi yeni bir fırsat duyurdu.

TMO'da 5 LT Ayçiçek yağı 55 TL'ye düştü

Bu kapsamda, normalde 5 litre ayçiçek yağının 150 TL’den satıldığı TMO fiyatları göz önüne alındığında, kampanya sayesinde atık yağını biriktiren vatandaşlara litre başına 95 TL ödeme yapılacak. Böylece, kampanyadan yararlanan bir vatandaş, ayçiçek yağına yalnızca yaklaşık 55 TL ödeyerek sahip olabilecek.

Kampanya Detayları ve Uygulama

Atık Yağ Toplama:

Vatandaşlar, evlerinde biriken ayçiçek yağı atıklarını saklamaları halinde, Muratpaşa Belediyesi tarafından belirlenen fiyattan geri alabilecekler. Bu uygulama, “Sakın dökmeyin” mesajıyla atıkların doğru şekilde toplanmasını sağlarken, hem çevresel duyarlılığı artırmayı hem de ekonomik destek sunmayı hedefliyor.

Fiyat Avantajı:

Normalde 5 litre ayçiçek yağı 150 TL’den satılırken, kampanyadan yararlanıp atık yağ bedelini geri alabilen vatandaşlar, farkı ödeme avantajı sayesinde maliyetlerini düşürebilecekler. Bu sayede, yağ fiyatlarındaki zam baskısı, en azından tüketici düzeyinde hafifletilmiş olacak.

Diğer Şehirlerdeki Uygulamalar:

Ankara Gölbaşı Belediyesi gibi farklı belediyeler de benzer uygulamalar yaparak, atık yağ karşılığında ücretsiz bulaşık deterjanı gibi ek teşvikler sunuyor. Bu tür yerel uygulamalar, kamu kurumlarının sürdürülebilir çevre politikalarına olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.

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