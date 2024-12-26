TMO stokları yeniledi; Fiyatlar taban yaptı! 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı mest eder

Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), temel gıda ürünlerinde yaptığı indirimlerle vatandaşlara nefes aldırmaya devam ediyor. Özellikle 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatındaki büyük düşüş dikkat çekiyor. İşte detaylar...

TMO ve PTT AVM’de Uygun Fiyat Avantajı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TMO, temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar kapsamında TMO, 5 litrelik ayçiçek yağını yalnızca 248 TL fiyatla satışa sundu. Vatandaşlar bu avantajdan yararlanmak için TMO’nun resmi web sitesini veya PTT AVM platformunu ziyaret ederek kolayca alışveriş yapabiliyor.

TMO’nun sağladığı uygun fiyatlı ürünler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir destek oluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı, uygun fiyatıyla mutfak masraflarını azaltmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için TMO, güvenilir bir çözüm sunuyor.

Ayçiçek Yağında Kış İndirimi Detayları

Ürün: 5 litrelik teneke ayçiçek yağı

Fiyat: 248 TL

Kaynak:

Toprak Mahsulleri Ofisi Resmi Web Sitesi

Buradan satın alabilirsimiz: PTT AVM Ayçiçek Yağı Satış Sayfası