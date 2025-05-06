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TMO ayçiçek yağı dev indirimi; Litresi 59 TL'ye düştü

Yükselen gıda fiyatları vatandaşları indirimli ve güvenilir ürünlere yönlendirirken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yine piyasayı hareketlendirdi. T

TMO ayçiçek yağı dev indirimi; Litresi 59 TL'ye düştü

MO markalı ayçiçek yağı, yetkili satıcılarda 4x5 litrelik avantajlı paketle sadece 1.180 TL'den satışa sunuldu. Bu kampanya, özellikle büyük aileler ve işletmeler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

TMO, devlet destekli yapısıyla tüketiciye hem kalite hem de uygun fiyat avantajı sunuyor. Paket içeriğinde 4 adet 5 litrelik pet şişe bulunuyor ve toplamda 20 litre ayçiçek yağı sağlıyor. Bu da litre başına yaklaşık 59 TL gibi rekabetçi bir fiyata denk geliyor. Güncel piyasa fiyatlarıyla kıyaslandığında, bu oran birçok özel markanın çok altında kalıyor.

Hızlı Kargo, Yüksek Memnuniyet 📦⭐

Yetkili TMO distribütörlerinden yapılan alışverişlerde ürün 1 iş günü içinde kargoya veriliyor. Ayrıca, ürün “Çok Satan” kategorisinde yer alıyor ve 510 müşteri yorumuyla yüksek memnuniyet puanı toplamış durumda. Bu da TMO ayçiçek yağının hem fiyat hem de performans açısından tercih edildiğini gösteriyor.

Tüketiciler Toplu Alıma Yöneliyor 📊👨‍👩‍👧‍👦

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar, tüketicileri daha uzun vadeli planlamalara yönlendirdi. Özellikle indirim dönemlerinde stok yapma eğilimi arttı. Bu nedenle TMO’nun sunduğu toplu alım paketleri, kalabalık aileler, yurtlar, restoranlar ve küçük işletmeler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ürün Bilgileri:

Marka: TMO

Paket İçeriği: 4 x 5 Litre

Toplam Hacim: 20 Litre

Fiyat: 1.180 TL

Kargo Süresi: 1 gün

Satıcı: Yetkili TMO Distribütörü

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