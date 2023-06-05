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Tiryakilere gece yarısı zam şoku! Paket başına 5 TL sigara zammı geldi en ucuz sigara 38 TL

Sigaraya zam gece yarısı açıklandı. Tiryakiler sigarayı bırakacak. Çünkü paket başı 5 TL zam yapıldı. Son dakika sigara zammı sonrası en ucuz sigara 38 TL'ye yükselirken en pahalı sigara ise 42 TL oldu. İşte güncel sigara fiyatları…

Tiryakilere gece yarısı zam şoku! Paket başına 5 TL sigara zammı geldi en ucuz sigara 38 TL

Sigara fiyatlarına zam haberleri son dönemlerde gündemden düşmüyordu. Sosyal medyada yayılan zam söylentileri sonrası birçok sigara grubu açıklama yapmıştı ama o söylentiler gerçek çıktı. Gece yarısı Philip Morris Sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. Bu sabah itibarıyla geçerli olan zam sonrasında en ucuz sigara 38 liraya yükselirken en pahalı sigara ise 43 TL bandına kadar ulaştı. Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları da tiryakiler tarafından merak konusu oldu. İşte sigara fiyatları son dakika zam haberleri…

Sigaraya zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı son dönemlerde tiryakiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Uzun süreden beri sosyal medyada Sigara fiyatlarına 5 TL ile 10 TL arasında zam yapılacağı yönünde iddialar vardı. Bazı sigara grupları açıklama yaparak zam iddialarını yalanlamıştı ama Tiryakilere gece yarısı şoku geldi. Philip Morris firması Sigara fiyatlarına paket başı 5 TL zam yaptı. Zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 38 TL'ye yükselirken en pahalı sigara fiyatı ise 43 TL oldu. Üstelik diğer sigara gruplarına da zam bekleniyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Sigara fiyatlarına zam haberi gece yarısı geldi. Bir süredir sosyal medyada sigara zam geleceği yönünde iddialar dolaşıyordu. İlk zam haberini Philip Morris markası verdi. Philip Morris markası Grubuna ait olan Marlboro Parlement Murat Lark gibi Sigara fiyatlarına paket Başına 5 TL zam yapıldı.

Sigara zammı sonrası en ucuz sigara 38 TL'ye yükselirken en pahalı sigara ise 43 TL oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları şöyle oldu:

Marlboro 41 TL, Parliament 42 TL, Muratti 39 TL, Lark ise 38 TL oldu.

NOT: BAT ve JTI marka sigaralara henüz zam gelmedi.

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