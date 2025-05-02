Tiryakiler yandı; Sigaraya okkalı zam! 120 TL oldu

Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik zam beklentisi devam ederken, sigara sektöründen ilk fiyat artışı haberi geldi. Söz konusu zam bu kez doğrudan paketli sigaralara değil, kıyılmış tütün ürününe uygulandı. 50 gramlık kıyılmış tütünün fiyatı 110 TL’den 120 TL’ye yükseldi. Bu gelişme, sektör temsilcileri tarafından paketli sigaralara da zam kapıda yorumuyla değerlendiriliyor.



📈 Kıyılmış Tütüne Gelen Zam Açıklandı

Fiyat artışıyla ilgili ilk açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapıldı. Dündar, tanınmış bir sigara grubunun, bayilere gönderdiği yeni listeyle 50 gramlık kıyılmış tütün fiyatını resmen 120 TL olarak belirlediğini duyurdu. Bu fiyat değişikliği an itibarıyla uygulanmaya başlandı.

💬 "Paketli sigaralar henüz zamlanmadı ancak kıyılmış tütüne gelen bu artış, bir sinyal olabilir."





💬 Sektördeki Beklenti: Yeni Zamlar Yolda mı?

Sigara üreticilerinin kıyılmış tütün ürünlerine zam yapması, çoğu zaman paketli sigaralara yönelik fiyat artışlarının öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu durum geçmiş yıllarda da benzer şekilde yaşanmıştı. Sektör temsilcileri, özellikle artan üretim maliyetlerinin firmaları zam yapmaya zorladığını belirtiyor.

Ek olarak Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan otomatik vergi artışı, sigara fiyatlarını bir kez daha yukarı çekecek. Dolayısıyla tüketiciler, önümüzdeki haftalarda hem maliyet kaynaklı hem de vergi temelli çift zamla karşı karşıya kalabilir.



🔍 Zamların Nedeni Vergi Artışı Değil!

Mevcut fiyat artışı, herhangi bir yeni vergi düzenlemesinden kaynaklanmıyor. Temmuz 2025’te uygulanacak olan vergi güncellemesi henüz yürürlüğe girmedi. Ancak sektör temsilcilerine göre, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış, firmaları vergi öncesi zam kararı almaya yöneltiyor. Bu nedenle, kıyılmış tütünde yapılan zamın bir başlangıç olduğu düşünülüyor.

Kaynak olarak kullanılan bilgi, içerikte isim verilmeden bahsedilen sigara grubunun fiyat değişikliği duyurusu ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya açıklamalarıdır.