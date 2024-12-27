Tiryakiler yandı; Sigaraya okkalı yeni yıl zammı!

Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerdeki maktu ÖTV tutarlarının yüzde 13 oranında arttığı duyuruldu. Bu değişiklik, sektördeki fiyat artışlarının önünü açtı. Örneğin, Mey Grubu'na ait ağır alkollü içkilerin fiyatları yüzde 12,5 oranında zamlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Ocak ayında sigara fiyatlarına 5 ila 7 lira arasında bir zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Dündar, "Zam yağmuru başladı. Diğer gruplar da sırasıyla zam yapacak," şeklinde açıklamalarda bulundu. Yılın ilk ayını beklemeyen bazı firmalar ise zamları bugünden itibaren uygulamaya başladı.

Sektördeki bu gelişmeler, tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, alkollü içkiler ve sigara fiyatlarındaki artışların, özellikle düşük gelirli kesim üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ekonomik koşullar ve vergi artışlarının sektör üzerindeki etkisi, önümüzdeki dönemde daha da netleşecektir.

Kaynak: Dünya Gazetesi