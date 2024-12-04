Tiryakiler üzgün! Sigara ve alkole yeni zamlar yola çıktı: İşte artış oranı

Aybaş, alkollü içkilere yapılacak zammın yüzde 20 ile yüzde 28 arasında olacağını belirtirken, sigaraya yapılacak zam hakkında ise bir oran vermedi.

Eylül ayında sigaraya yapılan zamların ardından bu yeni zam haberleri, tüketiciler arasında merak uyandırdı. Aybaş, yaptığı açıklamada, “Alkollü içeceklere yüzde 20 ile yüzde 28 arasında zam bekleniyor. Ayrıca, sigaraya da zam yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, Türkiye’de alkol ve sigara tüketiminin fiyat artışlarından nasıl etkileneceği konusunda yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamaları, sektördeki fiyat değişimlerinin ve ekonomik gelişmelerin izlenmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş

Derleme: Gazeteoku