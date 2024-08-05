Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Kayseri'de Önemli Açıklamalar: Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldi ve son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi. 3 Haziran 2023'te göreve geldikten sonra 2028 vizyon programını açıklayan Bolat, bu program kapsamında mal ihracatında 375 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 200 milyar dolar hedeflediklerini duyurdu. Bolat, bu hedeflerin çeşitli destekleme programları ve stratejilerle desteklendiğini belirtti.

15 Eylül'den itibaren emlak ve otomotiv sektörlerinde yeni düzenlemeler getirileceğini açıklayan Bolat, emlak ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini, konut satıcılarının e-devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendireceğini ve otomotiv sektöründe de benzer bir sistemin uygulanacağını söyledi.

Bolat ayrıca, yerli sanayinin korunması için çeşitli tedbirler aldıklarını ve ithalatın 343 milyar dolara gerilediğini ifade etti. Döviz rezervlerinin arttığını ve fiyatların son iki-üç aydır dengede olduğunu belirtti. Bu düzenlemelerin, yerli üretimi ve istihdamı artırdığına dikkat çekti.