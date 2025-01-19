Tesla kafayı yedi; Zam yok, kampanya var

Marka, 2025 yılında zam yapmayı planlamadığını duyurdu ve Türkiye’deki fiyatlarını sabit tutmayı tercih etti. Tesla'nın bu kararı, özellikle yerli üretici TOGG'un artan popülaritesine rağmen, elektrikli araç pazarındaki rekabeti güçlendiriyor.

Tesla Model Y Fiyatları ve Donanım Seçenekleri

Tesla Model Y, Türkiye'de üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesi arkadan çekişli Model Y, 455 kilometre menzil ve 217 km/s maksimum hız sunuyor. Bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşabiliyor ve 1.866.203 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Elektrikli araçlar arasında önemli bir seçenek olan Model Y, bu fiyatla sektördeki diğer rakipleriyle kıyaslandığında rekabetçi bir konumda.

Long Range ve Performance Modelleri

Tesla Model Y'nin dört çeker Long Range versiyonu, 533 kilometre menzil sunuyor ve 3.209.741 TL fiyatla alıcı buluyor. Bu model, hız açısından başlangıç paketine benzer ancak 0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede çıkabiliyor. Performans arayan sürücüler için tasarlanan Performance versiyonu ise, 514 kilometre menzil ve 0’dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşma kapasitesine sahip. Bu versiyon, 3.473.990 TL’den satışa sunuluyor.

Tesla Model Y’nin Özellikleri

Tesla Model Y, içinde 15 inçlik büyük bir bilgi ekranı barındırıyor. Bu ekran, aracın neredeyse tüm fonksiyonlarını kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca, direksiyonun arkasında geleneksel gösterge ekranı bulunmuyor, ancak kullanıcılar hızla alışarak bu sistemin kullanımı konusunda rahatlık sağlıyorlar.

Araç, 971 litre kapasitesindeki geniş bagajıyla da dikkat çekiyor. Bu geniş alan, uzun yolculuklar için ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca, beş farklı renk seçeneği ile alıcılarını bekliyor; ancak renk tercihlerine göre fiyat farklarının oldukça belirgin olduğunu söylemek mümkün.

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