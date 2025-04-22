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Tesla, BYD’yi Türkiye’den kazıyacak; Çok ucuza Model Y satacak

Elon Musk liderliğindeki Tesla, elektrikli araç pazarında rakibi BYD’ye karşı sert bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye’de Model Y fiyatlarında büyük bir kampanya başlatılacak.

Tesla, BYD’yi Türkiye’den kazıyacak; Çok ucuza Model Y satacak

Elektrikli otomobil dünyasının öncüsü Tesla, Avrupa pazarında yaşadığı durgunluğu Türkiye’de agresif fiyat politikasıyla telafi etmeyi hedefliyor. Şirket, eski kasa Model Y araçlarını elden çıkarmak için “yok fiyatına” satış stratejisi geliştiriyor.

Tesla ve BYD Rekabeti Türkiye’de Kızışıyor 🔥

Tesla artık Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Tıpkı Çinli rakibi BYD gibi, kullanıcılar Tesla’ya doğrudan ulaşabiliyor. Bu da rekabeti kaçınılmaz kılıyor.

Tesla, BYD’nin uygun fiyatlı modellerine karşılık, Model Y’nin eski versiyonlarını ciddi indirimlerle sunmaya hazırlanıyor. Avrupa'da başlatılan kampanyanın kısa süre içinde Türkiye'ye de taşınması bekleniyor.

Model Y Fiyatları Düşüşte!

Şu anda yeni kasa bir Model Y almak isteyen kullanıcılar yaklaşık 1.9 milyon TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Tesla’nın uygulayacağı kampanyayla, eski kasa Model Y fiyatı 1.5 milyon TL seviyelerine kadar düşebilir.

Bu fiyat farkı, bazı Avrupa ülkelerinde yeni ve eski kasa Model Y arasında %100’e kadar çıkabiliyor.

Eski Kasa Alacaklara Altın Fırsat 🏷️

Elinizde bir Model Y alma planı varsa, birkaç haftaya kadar duyurulması beklenen bu kampanyayı beklemek oldukça mantıklı görünüyor.
Bu hamle sadece Tesla’nın satışlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’deki elektrikli araç pazarını şekillendirecek yeni bir dönemin de kapısını aralayacak.

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