Ters köşe eden karar; Düğünde takılan altınlar artık bu kişiye verilecek

Türkiye’de uzun yıllardır tartışma konusu olan "Düğün takıları kime aittir?" sorusu, Yargıtay'ın 2025 yılında verdiği yeni emsal kararla artık netlik kazandı. Boşanma süreçlerinde büyük tartışmalara yol açan bu konu, yüksek mahkemenin içtihadı ile bağlayıcı bir şekilde çözüme kavuştu.

💍 Gelin ve Damadın Takıları Nasıl Paylaşılacak?

Yargıtay’ın kararına göre, takıların paylaşımı takının türüne ve kullanım amacına göre ayrılacak:

Geline özel takılar (bilezik, küpe, bileklik gibi) doğrudan gelinin kişisel malı sayılacak.

Damada özel hediyeler (saat, cüzdan gibi) ise damadın kişisel malı kabul edilecek.

Yatırım amaçlı altınlar (çeyrek, yarım, tam ve gram altınlar) ortak mal statüsüne girecek ve boşanma durumunda eşit şekilde bölüştürülecek. Bu ayrım, boşanma davalarında takıların kime ait olduğuna dair anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedefliyor.



📜 Altınların Paylaşımında Dikkat Edilecek Noktalar

Mahkemeler bundan böyle, altınların kişisel kullanım mı yoksa yatırım amacıyla mı edinildiğini dikkate alacak.

Sarrafiye grubu altınlar (yatırımlık altınlar) ortak mal olarak değerlendirilecek.

Kişisel kullanım için takılan ziynetler doğrudan takıldığı kişiye verilecek.

Bu uygulama, çiftlerin mal paylaşımı davalarında daha adil sonuçlar doğuracak.



🔎 Neden Önemli Bir Değişiklik?

Geçmişte yerel mahkemeler zaman zaman farklı kararlar veriyordu. 2018'de Yargıtay kadın lehine bir içtihat oluşturmuştu. 2025 kararıyla artık takıların niteliğine göre sistematik bir ayrım yapılacak ve yargı birliği sağlanacak.

Yargıtay’dan Boşanmalarda Düğün Takıları Kararı

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik