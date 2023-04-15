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Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL!

Temmuz gelmeden asgari ücret zammı geldi! 8.506 TL’ye ek 3.500 TL zamla toplamda 12.000 TL’ye kadar asgari ücret yatacak. İşte asgari ücret zammı detayları...

Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL!

Vatandaşlar asgari ücret ara zammına dair büyük bir merak içinde. Sık sık araştırılan asgari ücret zammı hakkında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamada bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Vatandaşların merakla araştırdığı asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? İşte bütün ayrıntıları haberimizde... 


Asgari ücret ara zammı için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. Zam miktarının belirlenmesine yönelik ise Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından bazı değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. Bunun akabinde ve asgari ücreti etkileyen 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasından sonra asgari ücret miktarı tamamen netleşecek. Ancak şu an için asgari ücret zammının ne kadar olacağı öngörülebilir duruma geldi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? 


ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI YAPILIYOR 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammına dair, Türkiye’nin neredeyse yarısına güvenceli ve kaliteli bir çalışma sözünde bulundu. Diğer yandan seçim vaatlerini açıklarken asgari ücret zammında refah payının katkısı olacağını açıkladı. Minimum emekli maaşının 5 bin 500 TL’den 2.000 TL zamlanarak 7 bin 500 TL olmasından sonra çalışan vatandaşları seçim öncesinde bir zam beklentisi sardı. 


Asgari ücret zammının Temmuz ayında yapılması netleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamma dair Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelerek her an yeni asgari ücreti belirleyebilmektedir. Geçtiğimiz sene olduğu gibi 2023 yılında da ara zam gelecek. Bunun için son olarak Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı.  


ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR? 


Asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon verileri beklenirken bunun ilk 3 ayı netleşti ve şu anki duruma göre yüzde 20, 30 ve 40 oranında zam yapılması durumuna göre değerlendirilmesi halinde ciddi bir artış olacağı görülüyor.  


Yüzde 20 bir zam gelmesi halinde brüt 12.010 TL olurken, net asgari ücret miktarı 10.200 TL oluyor. Bu yüzde 30 civarı olursa brüt 13.010 TL olurken, net rakam ise 11.050 TL oluyor. Ama eğer asgari ücrete yüzde 40 bir zam gelirse işte o zaman net asgari ücretin miktarı 11.908 TL oluyor. Neredeyse 12.000 TL asgari ücret Temmuz ayında olası görülüyor. 

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